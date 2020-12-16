Центральный районный суд Оренбурга признал несущим угрозу национальной безопасности РФ объявление о продаже пекинской капусты, опубликованное в 2013 году на сайте agrobook.ru. Об этом "Новой газете" рассказали в издательском холдинге "Крестьянин", которому принадлежит сайт.

Судья Раиса Чувашаева согласилась с доводами прокуратуры о том, что объявление имеет общественную опасность, так как страной происхождения капусты, как говорилось в нем, является Польша.

В суде представители обвинения также указывали, что в России "запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание расовой и религиозной ненависти, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность". Статья 16.21 КоАП, отметили прокуроры, предусматривает ответственность за приобретение и транспортировку товаров, которые "незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС".

Представители издательского дома "Крестьянин" и Центра защиты прав СМИ на суде настаивали, что объявление не может нести никакой угрозы, потому что организация "Балканский торговый дом", подавшая его, была ликвидирована еще в 2018 году.

Кроме того, само объявление было опубликовано в 2013 году - за год до введения ограничительных мер на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран, принявших санкции в отношении РФ.

Суд постановил заблокировать страницу с объявлением. "Само объявление мы уже удалили, - рассказала гендиректор ИД "Креситьянин" Ирина Самохина. - Будем ли оспаривать приговор, пока не решили".

О требовании Оренбургской транспортной прокуратуры признать объявление о продаже пекинской капусты угрожающим общественной безопасности и заблокировать доступ к сайту agrobook.ru стало известно в начале декабря.

Эмбарго на ввоз мяса, молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов из стран Европейского союза, США, Австралии и ряда других государств президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Эта мера стала ответом на санкции, введенные против России после присоединения Крыма. В августе 2020 года Россельхознадзор сообщил, что за пять лет Россия уничтожила 36,17 тысяч тонн санкционной продукции.

В прошлом году экономисты РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) подсчитали, что российские потребители ежегодно теряют около 445 млрд рублей в ценах 2013 года из-за продуктового эмбарго, продолжая платить за него из своего кармана. Добиться успешного импортозамещения удалось только в производстве птицы, свинины и помидоров.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что РФ не будет первой отменять свои санкции, а часть российских компаний выступают за сохранение эмбарго навсегда.