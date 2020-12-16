Останкинский районный суд Москвы в среду постановил удалить из интернета ряд статей и видео, порочащих репутацию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, рассказал РИА "Новости" адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы чиновника.

С ответчиков, среди которых ИД "Аргументы недели", также взыщут компенсацию, но ее размер пока не называется.

"Суд завершился безоговорочной победой - суд удовлетворил все наши иски: удалить статьи и видеоматериалы, дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию Дмитрия Олеговича, и взыскать с ответчиков материальную компенсацию", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь суда Кристина Явкина подтвердила журналистам, что суд в этом споре встал на сторону Рогозина, а "исковые требования удовлетворены частично".

Как пояснил Добровинский, СМИ при подготовке публикаций о главе "Роскосмоса" вопреки журналистским стандартам не обращались к нему самому за комментарием и ссылались на мнение экспертов, хотя соответствующие бухгалтерские документы выложены в открытый доступ.

"Ответчики неубедительно пытались доказать, что фраза "гробовщик российского космоса" не несет негативной нагрузки, а "превратиться в посмешище" - и вовсе комплимент. Думаю, многим редакциям нужно перепроверить свои познания в русском языке и лексикологии", - отметил юрист.

В иске Рогозин требовал удалить соответствующие материалы из интернета, опубликовать опровержения и выплатить ему 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Эти деньги он обещал впоследствии передать в детский дом.

В прошлом году сообщалось, что Дмитрий Рогозин подал заявления в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства, а МВД возбудило уголовное дело. Поводом для подачи заявлений стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", которые "выражают негативную оценку деятельности" Рогозина на посту главы госкорпорации "Роскосмос".

В одной из публикаций говорилось, что "украденные из госказны деньги глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации", а также утверждалось, что "за взятку акционер интернет-портала "Лента.ру" Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина".