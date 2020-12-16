Судья Ленинского районного суда Новосибирска Екатерина Кашина приговорила 66-летнего местного жителя Юрия Савельева к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации из-за того, что он был последователем религиозной общины "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщает сайт организации. Христианин два года провел в СИЗО, пока шло следствие. Приговор еще не вступил в законную силу.

Юрию Савельеву 9 раз продлевали срок содержания под стражей, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья. Хотя кассационный суд в Новосибирске признавал незаконным продление его ареста, районный суд отказывал в смягчении меры пресечения.

Юрия Савельева доставили на оглашение приговора с повышенной температурой, в ослабленном состоянии, но в хорошем расположении духа, сообщил после судебного заседания адвокат осужденного.

Во Всемирном управленческом центре "Свидетелей Иеговы"* заявили, что решение суда является "абсурдным".

"Это также противоречит международным нормам в области прав человека, поэтому ЕС, Великобритания, США и ООН неоднократно призывали Россию прекратить систематическое преследование "Свидетелей Иеговы"*", - заявил информагентству "Сибирь.Реалии" пресс-секретарь религиозной организации Джаррод Лопес.

Он отметил, что российские власти продолжают преследования верующих. По его данным, в этом году сотрудники различных ведомств провели более 440 обысков у последователей "Свидетелей Иеговы"* по всей стране, несмотря на пандемию коронавируса.

Юрий Савельев был арестован и отправлен в СИЗО в ноябре 2018 года. Следователи выяснили, что в 1999 году он и еще 17 жителей подали заявление в Минюст о регистрации религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. В 2017 году Верховный суд эту организацию ликвидировал вместе с 395 другими. За квартирой Савельева в августа 2018 года было установлено наблюдение. Уголовное дело было возбуждено 7 ноября 2018 года по статье "организация деятельности экстремистской организации".

После ликвидации юридических лиц "Свидетелей Иеговы" Юрий Савельев не перестал придерживаться вероучения, читать Библию и обсуждать религиозные темы с единоверцами и другими людьми. "Следствие сочло это экстремизмом, организацией деятельности запрещенной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ)", - говорится в сообщении на сайте религиозной организации.

Юрий Савельев считает эти обвинения надуманными. "У меня нет врагов, и за свои почти 67 лет я никогда не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Я против любой формы насилия, будь то словесное, психологическое или физическое", - сказал христианин.

"Во время судебного процесса не было представлено ни единого свидетельства того, что верующий совершил какое-либо реальное преступление и несет угрозу для общества или государства. Тем не менее судья Екатерина Кашина неоднократно продлевала в условиях пандемии содержание верующего под стражей. В итоге в тюрьме Юрий Савельев заболел, к тому же у пожилого мужчины обострились болезни желудочно-кишечного тракта", - подчеркивают в религиозной организации.

Основаниями для осуждения верующего послужили слова так и не явившегося в суд секретного свидетеля, а также рассуждения "специалиста", который преподает "сектоведение" в православной семинарии и негативно относится к "Свидетелям Иеговы"*, говорится в сообщении организации.

9 декабря прокурор запросил для Савельева 8 лет лишения свободы. Это максимальный срок, который запрашивали для иеговистов* в современной России.

"Суровый приговор для абсолютно невиновного пожилого и не очень здорового человека нарушает нормы гуманизма и подрывает веру в правосудие, - говорит представитель Европейской ассоциации "Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский. - За время религиозной травли "Свидетелей Иеговы"* в современной России Юрий Савельев стал пятым узником совести, осужденным на 6 лет колонии только за то, что участвовал в мирных религиозных встречах. Российское государство указало, что эта конфессия не запрещена, ликвидированы исключительно юридические лица. Но суды продолжают отправлять за решетку простых людей, по сути говоря, что у "Свидетелей Иеговы"* нет права на свободу вероисповедания".

Напомним, 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* экстремистской организацией. С того времени множество сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию и даже пыткам. Правозащитный центр "Мемориал" отметил, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

В проведенной ранее по запросу прокуратуры комплексной лингвистической религиоведческой судебной экспертизе говорилось, что иеговисты* используют "экстремистский" перевод Библии. Они также якобы считают необходимым свержение конституционного строя РФ, так как "верят в порочность существующего положения вещей, грядущий конец света, победу Иисуса над дьяволом, захватившим мир, воцарение Иисуса и начало нового мироустройства".

Признаком возбуждения религиозной ненависти эксперты сочли критику католической церкви, состоящую в том, что в брошюре "Свидетелей Иеговы"* о науке, в статье о Галилее говорится, что католическая инквизиция приговорила его к пожизненному аресту несправедливо и папа Иоанн Павел II это признал. А вера иеговистов* в то, что Бог пролил на Содом и Гоморру огонь и серу, а в конце света мир ждут новые бедствия, трактуется экспертами как призыв к "геноциду, массовым репрессиям, установлению неравноправия, дискриминации, совершению преступлений по мотиву ненависти". Удивительно, но призывов к терроризму в верованиях иеговистов* эксперты не нашли.

Большинству из арестованных иеговистов* предъявлены обвинения по статье "Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

11 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека назвал внесение иеговистов* в список экстремистских организаций "полной чушью", однако с тех пор никаких законодательных послаблений не произошло, и репрессии продолжаются.

Пятеро последователей "Свидетелей Иеговы"* из Орла, Томска, Пензы и Крыма (Сергей Филатов и Артем Герасимов) получили по шесть лет колонии. Следствие называло их лидерами местных общин. Одним из осужденных оказался гражданин Дании.

За 3,5 года общее число обвиняемых в экстремизме верующих превысило 400 человек. Более половины в ожидании рассмотрения их дел находились в изоляторах от нескольких дней до 3 лет. В 1166 семьях прошли обыски.

310 человек попали в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Они не могут работать, получать пенсию, иметь доступ к банковским счетам. Самыми возрастными фигурантами дела об экстремизме стали 90-летняя Римма Ващенко из Невинномысска и 86-летняя Елена Зайщук из Владивостока, двум самым юным фигурантам исполнилось по 19 лет. Под уголовным преследованием также находятся четыре многодетные семьи. При этом решение Верховного суда о признании "Свидетелей Иеговы"* экстремистской организацией не дает оценки самому вероучению, а также не ограничивает и не запрещает исповедовать его "индивидуально".

"Со Свидетелями Иеговы обращаются так, как не обращались даже во времена СССР, если не считать сталинского периода. Мог прийти участковый с парой патрульных для порядка. Могли поговорить, пожурить. Могли устроить товарищеский суд, уволить с работы. Но в дома верующих через окна и балконы не врывались бойцы спецназа, не взламывали "болгарками" двери, людей не укладывали на пол под стволами автоматов, не приковывали наручниками к батареям, не пытали электрошокерами", - отмечал журналист Антон Чивчалов.

Европейский суд по правам человека в прошлом году коммуницировал две жалобы "Свидетелей Иеговы"* на нарушения их прав с требованием беспрецедентной для России компенсации в 79,1 млн евро (6 млрд рублей).