Пресс-служба Правительства России Денис Мантуров и Дмитрий Патрушев на подписании соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло

Пресс-служба Правительства России

Крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз и Минпромторг в среду подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Закрепленные в соглашениях цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

"Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному маслу, действующие с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года", - сообщила пресс-служба правительства.

Соглашения предусматривают корректировку цен на эти продукты в течение пяти дней с даты подписания (то есть с 16 декабря).

Соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и более 85% рынка подсолнечного масла, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Среди них - группа "Русагро", один из крупнейших в России производителей сахара и масложировой продукции.

Производители сахара "с пониманием относятся к задачам, которое поставило руководство страны, по снижению цен на продовольствие", сообщил глава Союзроссахара Андрей Бодин. По его словам, к соглашению присоединилось 93% всех сахарных заводов России.

"Масложировая отрасль единогласно поддерживает необходимость обеспечения доступного уровня цен на социально значимые товары для массового потребителя, тем более в преддверии новогодних праздников", - заявил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

В числе торговых сетей, подписавших соглашения - крупнейшие в России ритейлеры X5 Retail Group и "Магнит". "Соглашение, которое подписали сегодня министерства, сети и производители, создает условия для стабилизации ситуации с ценами на подсолнечное масло и сахар. Мы согласны с позицией правительства о необходимости внедрения этой временной меры и поддерживаем ее", - сказал представитель "Магнита". При этом компания держит минимальную или нулевую наценку на социально значимые товары, отметил он.

Х5 заявила, что обнуляет наценку на семь продовольственных категорий из базовой корзины (помимо сахара и подсолнечного масла).

С учетом логистического фактора и размеров России для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен в объектах торговли. Речь идет об отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также о Калининградской области. Право принимать решения о ценах предоставлено руководителям органов власти этих субъектов Федерации, передает "Интерфакс".

Соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников.

По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова мониторинг цен будет проводиться в ежедневном режиме. Его будет осуществлять Минпромторг "совместно с коллегами из других ведомств". Следить за выполнением соглашений также будет Федеральная налоговая служба с помощью данных онлайн-касс.

Параметры соглашений прорабатывали Минсельхоз, Минпромторг и ФАС. Цель соглашений - снижение отпускных цен производителей в торговые сети.

Ранее в декабре рост цен на некоторые базовые продукты питания (сахар, подсолнечное масло, макаронные изделия, хлеб) стал предметом критики со стороны президента РФ Владимира Путина. Рост цен на эти продукты не связан с пандемией и дефицитом, говорил глава государства. "Объяснение-то есть, есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках. И попытка подогнать внутренние цены под мировые. А также использовать экспортные возможности", - заявил Путин на совещании с правительством 9 декабря. Он призвал правительство своевременно применять инструменты сдерживания роста цен на продукты питания.

Как сообщил Росстат, в ноябре по сравнению с октябрем цены производителей подсолнечного масла выросли на 12,4%, сахара - на 9,9%. При этом подсолнечное масло осталось в числе наиболее подорожавших товаров на неделе с 8 по 14 декабря: цены на этот продукт выросли на 1,7% при недельной инфляции на уровне 0,2%. Рост цен на сахар на неделе с 8 по 14 декабря замедлился до 0,2% (на предыдущей неделе динамика составляла 0,7%, еще неделей ранее - 0,8%).

Представители отраслевых союзов, объединяющих производителей сахара и масла, заявили о начавшемся снижении цен на эти товары.

В числе других мер, которые правительство подготовило для стабилизации цен на социально значимые продукты - проект постановления, который позволяет вводить госрегулирование цен при их росте на 10% (а не на 30%, как предусмотрено сейчас).

Кроме того, правительство ввело экспортную пошлину на подсолнечник и рассмотрит введение экспортной пошлины на подсолнечное масло и отмену импортной пошлины на сахар-сырец, если цены на продукцию не стабилизируются.

"В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех" - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.