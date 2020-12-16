В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за блокирование дорог и пешеходных путей

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Дмитрий Вяткин

Госдума РФ

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") в среду внес в нижнюю палату законопроект об уголовной ответственности за умышленное блокирование транспортной инфраструктуры и создание помех движению. Документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения вносятся в статью 267 Уголовного кодекса РФ, которая в нынешней редакции касается приведения в негодность транспортных средств или путей сообщения. В ней предлагается предусмотреть ответственность за "умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц".

Такие деяния будут наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, передает ТАСС.

Согласно инициативе, если эти деяния привели к причинению легкого вреда здоровью, то штраф составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. За такое преступление могут последовать и обязательные работы на срок до 300 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок. В случае причинения вреда средней тяжести максимальная сумма штрафа возрастает до 600 тыс., а срок лишения свободы - до трех лет. Если здоровью пострадавших был нанесен тяжкий вред или причинен крупный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей, то виновный может быть осужден на четыре года лишения свободы, штраф может составить от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

В случае смерти человека срок лишения свободы может составить до восьми лет, а в случае смерти двух и более лиц - до 10 лет.

Как отмечает автор в пояснительных материалах, сейчас "предусмотрена уголовная ответственность для случаев блокирования только транспортных коммуникаций и только при условии, что эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, либо причинение крупного ущерба". При этом статьей 267 не охватываются случаи блокирования объектов транспортной инфраструктуры, воспрепятствования движению транспортных средств, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, равно как и угрозу уничтожения или повреждения имущества, а также случаи, когда указанные противоправные действия повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека. Правительство РФ ранее поддержало инициативу.

Напомним, в ноябре единоросс Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроекты, которые ужесточают правила проведения и финансирования митингов, а также повышают штрафы за неповиновение полиции. Один из законопроектов предполагает увеличение штрафов за неповиновение сотруднику полиции при повторном совершении правонарушения во время митинга. Сейчас максимальный штраф за это для граждан составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Законопроект предлагает установить верхнюю границу штрафа для физлиц на уровне 20 тыс. руб., для должностных лиц - 40 тыс. руб., для юрлиц - 200 тыс. руб.

Помимо этого в документе устанавливается ответственность за финансирование публичного мероприятия (включая передачу имущества) лицами, которые не имеют на это права. Административный штраф для физлиц будет составлять от 10 тыс. до 15 тыс. руб., юрлиц могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Кроме того, единоросс предложил установить наказание для организаторов публичных мероприятий, которые нарушили порядок сбора и расходования средств на их проведение, а также допустили нарушения в отчетности об использовании денег.

Еще один законопроект предлагает запретить митинги на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб (МВД, ФСБ), чтобы не парализовать их деятельность. При наличии угрозы чрезвычайной ситуации или теракта власти смогут переносить или отменять акции.

Также предлагается закрепить в законе норму, позволяющую суду признавать публичным мероприятием пикетную очередь или "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на формирование мнений или выдвижение требований. Вяткин заявил, что в одиночных пикетах нередко участвуют организованные группы людей, что фактически означает массовую акцию. Журналистам, работающим на митингах, предлагается запретить участие в них.

Другой законопроект касается финансовых вопросов. Вяткин предлагает запретить финансировать публичные акции иностранцам, НКО-иноагентам, россиянам младше 16 лет, анонимным жертвователям и юрлицам, зарегистрированным менее чем за год до этого. Деньги на такие мероприятия должны быть переведены на специальный счет с указанием паспортных данных гражданина либо банковских реквизитов юрлица.

Представители оппозиционных партий и правозащитники отмечают, что новые поправки могут обернуться привлечением к ответственности рядовых жителей.