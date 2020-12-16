Pixabay.com Гособвинение запросило 14 и 13 лет колонии для супругов из Калининградской области, обвиняемых в передаче секретных данных латвийской разведке и "раскрытии" личности действующего сотрудника ФСБ

Pixabay.com

Гособвинение запросило 14 и 13 лет колонии для супругов из Калининградской области, обвиняемых в передаче секретных данных латвийской разведке и "раскрытии" личности действующего сотрудника ФСБ, который был гостем у них на свадьбе.

Речь идет об эксперте Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова Антонине Зиминой и бывшем сотруднике регионального Министерства экономики Константине Антонце. Как и в других делах о госизмене, фабула их дела не раскрывается из-за секретности. По данным "Коммерсанта", супругам вменяется передача латвийской разведке через домашний компьютер документов с грифом "секретно", касающихся особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининграда.

Спецслужбе якобы передавались полученные Антонцом постановления регионального правительства, в которых оговаривались нюансы выделения бюджетных денег для поддержки резидентов ОЭЗ и другие подробности. Следствие настаивает, что часть сведений была секретной и Антонец как юрист не мог этого не знать. Версию следствия, по данным газеты, подтвердила бывший замминистра экономики Калининградской области Нинель Салагаева.

Супруги вину не признают. Их также обвиняют в передаче латвийской разведке фотографии оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко с указанием его звания и должности. Денисенко был другом и однокашником Зиминой по университету и присутствовал на ее свадьбе.

Защитники указали, что во время торжества оперативник был нетрезв и сам охотно рассказывал другим гостям о своей службе. В ходе разбирательства его допросили. Имеет ли он какой-либо процессуальный статус, не сообщается. По словам отца Зиминой, к концу процесса обвинение не настаивало на наказании за этот эпизод.

Прокурор попросил суд приговорить Зимину к 14 годам колонии общего режима, Антонца - к 13 годам колонии строгого режима. Приговор будет оглашен 24 декабря. Супруги уже провели два года в московском СИЗО "Лефортово", а в апреле этого года были этапированы в Калининград.