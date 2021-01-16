Жанна Шеплякова

Фото: Жанна Шеплякова / facebook.com В региональном управлении СК подтвердили задержание мужа Шепляковой. "По предварительным данным, убийство произошло во время семейной ссоры. Мотивы будут установлены во время следствия", - заявили в ведомстве

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову зарезали в ее собственной квартире, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело женщины было обнаружено накануне вечером. "По предварительной информации, причиной убийства стал бытовой конфликт", - сказал собеседник агентства.

Радакция портала "Рязань.Лайф" и председатель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева подтвердили информацию о гибели Шепляковой. Mash сообщает, что в полицию сдался муж журналистки, с которым она разводилась. По данным Telegram-канала, он приехал забрать двух сыновей, но супруга отказалась. В ходе ссоры он достал охотничий нож и нанес Шепляковой 10 ранений.

Женщина вечером в пятницу жаловалась брату и подруге на поведение мужа из-за сложного развода и просила помощи. "По нашей информации, Жанна вчера вечером просила помощи и защиты. Но прийти к ней на помощь не успели", - пишет портал K1news.ru.

В региональном управлении СК "Подъёму" подтвердили задержание мужа Шепляковой. "По предварительным данным, убийство произошло во время семейной ссоры. Мотивы будут установлены во время следствия", - заявили в ведомстве.

После убийства муж забрал детей и уехал из Рязанской области, пока дети остались на попечении родственников. Возбуждено уголовное дело.