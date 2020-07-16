В Москве будут судить обвиняемых в хищении тысячи алмазов на 700 млн рублей

Следственный комитет Российской Федерации Главный специалист филиала АО "Алроса" Елена Канунникова и ее подельники, обвиняемые в хищении более тысячи алмазов на 700 млн рублей, предстанут перед судом в Москве

Следственный комитет Российской Федерации

Главный специалист филиала АО "Алроса" Елена Канунникова и ее подельники, обвиняемые в хищении более тысячи алмазов на 700 млн рублей, предстанут перед судом в Москве. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу.

Обвинения предъявлены главному специалисту филиала АО "Алроса" - "Единой сбытовой организации "Алроса" Елене Канунниковой, гражданину Грузии Владимиру Табидзе, а также Владимиру Гординскому, Евгению Богомолову и Сергею Свиридову. Как заявили в надзорном ведомстве, они обвиняются по п. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней).

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год "участники преступной группы в ходе сортировки необработанных драгоценных камней тайно похитили 1027 алмазов высокого качества, подменив их на техническое сырье, после чего незаконно сбыли их большую часть иностранным покупателям". Украденные со склада алмазы Канунникова выносила в нижнем белье. В июне 2019 года при попытке выноса с предприятия очередной партии сырья стоимостью более 22 миллионов рублей злоумышленники были задержаны с поличным, пишет SakhaNews.

Своими действиями обвиняемые причинили ущерб АО "Алроса" на сумму свыше 700 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре. В ходе расследования у фигурантов были обнаружены и изъяты 480 алмазов на общую сумму свыше 300 млн рублей, 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн долларов США, более 2 млн долларов США, 500 тысяч евро, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дорогомиловский районный суд Москвы.