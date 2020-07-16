Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Следственный комитет РФ просит арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Следственный комитет РФ просит арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, следствие просит избрать меру пресечения в отношении фигурантов на срок до 14 сентября.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Емашева Р. В., Мельникова В. С., Анисимова К. В., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. п. "а, в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ и Блиновой Т. С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании ареста в отношении каждого из обвиняемых до 14 сентября 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Один из фигурантов дела Владислав Мельников является генеральным директором Европейского центра суррогатного материнства и, по данным "Московского комсомольца", утверждал, что центр подбирал суррогатную мать для детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Однако сам Галкин отрицает знакомство и какое-либо сотрудничество с Мельниковым.

"Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства - полностью этим всем занималась клиника "Мать и дитя" Марка Курцера. Я уточнил в клинике, они тоже в процессе подбора суррогатной матери для нас не сотрудничали с этим человеком. Они занимались этим сами. Поэтому я не знаю, откуда эта новость", - сказал шоумен радиостанции "Говорит Москва".

Мельников находится в спецбольнице под конвоем. После задержания у него обострилась флегмона стопы. Медикам предъявлено обвинение в торговле людьми, "повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы" (ст. 127.1 УК РФ). Им грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Накануне суд арестовал до 14 сентября четырех других фигурантов дела: Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову.

В январе в квартире в подмосковном Одинцово было обнаружено тело младенца. По данным следствия, ребенок был рожден суррогатной матерью для иностранцев и находился под присмотром няни. В квартире также находилось еще трое детей, "рожденных аналогичным способом".

"Дети проживали там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж", - сообщали в областном СК.

Позднее по данному факту было возбуждено дело о торговле людьми, фигурантами которого стали четверо врачей. В настоящее время расследованием занимается центральный аппарат СК.

Аналогичное уголовное дело было заведено и в конце июня. Тогда в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая.

Найденные младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для родителей - граждан Китая. В квартире обнаружили документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. В полиции подтвердили информацию, что пятеро детей рождены от суррогатных матерей.