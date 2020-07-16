За последние сутки в России выявлено 6428 новых случаев коронавируса во всех регионах, 167 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 752 797 заболевших и 11 937 умерших.
Из больниц за последние сутки выписано 8443 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 531 692 человек.
Статистика новых случаев по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 531 (24)
Свердловская область - 349 (4)
Санкт-Петербург - 256 (22)
Ханты-Мансийский АО - 252
Нижегородская область - 221 (6)
Алтайский край - 215
Иркутская область - 196 (2)
Ямало-Ненецкий АО - 187 (2)
Мурманская область - 183 (3)
Московская область - 174 (11)
Красноярский край - 131 (16)
Челябинская область - 125
Архангельская область - 122 (3)
Новосибирская область - 120 (3)
Омская область - 117 (2)
Хабаровский край - 117 (1)
Воронежская область - 112 (2)
Оренбургская область - 111
Ульяновская область - 111 (2)
Ставропольский край - 102 (1)
Ростовская область - 98 (1)
Саратовская область - 95 (1)
Волгоградская область - 91 (1)
Томская область - 89
Пермский край - 87 (3)
Тюменская область - 81 (1)
Приморский край - 69
Краснодарский край - 67 (3)
Ивановская область - 61 (2)
Сахалинская область - 60
Республика Саха (Якутия) - 58 (1)
Тульская область - 57 (5)
Республика Башкортостан - 57
Чувашская Республика - 57 (1)
Кировская область - 57
Самарская область - 57 (3)
Республика Калмыкия - 55
Курганская область - 55
Республика Коми - 53
Смоленская область - 50 (2)
Кемеровская область - 49
Белгородская область - 48
Ленинградская область - 47
Орловская область - 45
Республика Дагестан - 45
Республика Тыва - 45 (3)
Ярославская область - 44
Амурская область - 44
Владимирская область - 43 (4)
Удмуртская Республика - 43
Брянская область - 41
Республика Бурятия - 41 (2)
Тамбовская область - 40
Кабардино-Балкарская Республика - 40
Калужская область - 39 (2)
Пензенская область - 39 (1)
Рязанская область - 38
Республика Мордовия - 38 (1)
Псковская область - 36 (2)
Камчатский край - 36 (6)
Забайкальский край - 35 (1)
Республика Хакасия - 34 (4)
Республика Татарстан - 33 (1)
Астраханская область - 32
Курская область - 31
Липецкая область - 31
Тверская область - 30 (2)
Вологодская область - 30
Республика Марий Эл - 29 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 25
Магаданская область - 24 (1)
Республика Ингушетия - 22
Новгородская область - 20 (5)
Республика Адыгея - 17 (2)
Костромская область - 16
Республика Северная Осетия - 16
Чеченская Республика - 15
Республика Алтай - 15
Калининградская область - 14 (1)
Республика Карелия - 13
Республика Крым - 11
Еврейская АО - 4
Севастополь - 2
Ненецкий АО - 1
Чукотский АО - 1