За последние сутки в России выявлено 6428 новых случаев коронавируса во всех регионах

АГН Москва / Андрей Никеричев Всего в стране зарегистрировано 752 797 заболевших и 11 937 умерших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 6428 новых случаев коронавируса во всех регионах, 167 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 752 797 заболевших и 11 937 умерших.

Из больниц за последние сутки выписано 8443 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 531 692 человек.

Статистика новых случаев по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 531 (24)

Свердловская область - 349 (4)

Санкт-Петербург - 256 (22)

Ханты-Мансийский АО - 252

Нижегородская область - 221 (6)

Алтайский край - 215

Иркутская область - 196 (2)

Ямало-Ненецкий АО - 187 (2)

Мурманская область - 183 (3)

Московская область - 174 (11)

Красноярский край - 131 (16)

Челябинская область - 125

Архангельская область - 122 (3)

Новосибирская область - 120 (3)

Омская область - 117 (2)

Хабаровский край - 117 (1)

Воронежская область - 112 (2)

Оренбургская область - 111

Ульяновская область - 111 (2)

Ставропольский край - 102 (1)

Ростовская область - 98 (1)

Саратовская область - 95 (1)

Волгоградская область - 91 (1)

Томская область - 89

Пермский край - 87 (3)

Тюменская область - 81 (1)

Приморский край - 69

Краснодарский край - 67 (3)

Ивановская область - 61 (2)

Сахалинская область - 60

Республика Саха (Якутия) - 58 (1)

Тульская область - 57 (5)

Республика Башкортостан - 57

Чувашская Республика - 57 (1)

Кировская область - 57

Самарская область - 57 (3)

Республика Калмыкия - 55

Курганская область - 55

Республика Коми - 53

Смоленская область - 50 (2)

Кемеровская область - 49

Белгородская область - 48

Ленинградская область - 47

Орловская область - 45

Республика Дагестан - 45

Республика Тыва - 45 (3)

Ярославская область - 44

Амурская область - 44

Владимирская область - 43 (4)

Удмуртская Республика - 43

Брянская область - 41

Республика Бурятия - 41 (2)

Тамбовская область - 40

Кабардино-Балкарская Республика - 40

Калужская область - 39 (2)

Пензенская область - 39 (1)

Рязанская область - 38

Республика Мордовия - 38 (1)

Псковская область - 36 (2)

Камчатский край - 36 (6)

Забайкальский край - 35 (1)

Республика Хакасия - 34 (4)

Республика Татарстан - 33 (1)

Астраханская область - 32

Курская область - 31

Липецкая область - 31

Тверская область - 30 (2)

Вологодская область - 30

Республика Марий Эл - 29 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 25

Магаданская область - 24 (1)

Республика Ингушетия - 22

Новгородская область - 20 (5)

Республика Адыгея - 17 (2)

Костромская область - 16

Республика Северная Осетия - 16

Чеченская Республика - 15

Республика Алтай - 15

Калининградская область - 14 (1)

Республика Карелия - 13

Республика Крым - 11

Еврейская АО - 4

Севастополь - 2

Ненецкий АО - 1

Чукотский АО - 1

