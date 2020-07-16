Организаторы акции "Бессмертный полк" отменили проведение шествия 26 июля из-за эпидемиологической ситуации в регионах России, передает "Интерфакс".

Представители движения изучили эпидемиологическую обстановку в 76 регионах, где есть его представительства. Пока что проведение шествия возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты, заявили агентству в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" после заседания Центрального штаба, которое состоялось в четверг.

"В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия... возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями", - отметили в пресс-службе движения.

Решение о судьбе мероприятия будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки.

Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что из-за неоднозначной эпидемиологической обстановки в регионах организаторы мероприятия рассматривают возможность переноса акции, предварительно запланированной 26 июля, на осень. Сопредседатель одноименного Общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой уточнял, что организаторы акции рассматривают возможность переноса акции на 2 или 3 сентября.

Шествие "Бессмертного полка" уже несколько лет проходит в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в этом году мероприятие прошло только в виртуальном формате.

26 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в День Военно-морского флота, однако не исключил, что он вновь может быть перенесен в зависимости от эпидемиологической ситуации.