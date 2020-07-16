ВСЕ ФОТО Среди задержанных на акции против поправок к Конституции в Москве оказалось 12 несовершеннолетних

Стоп-кадр видео Радио Свобода / YouTube Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская

АГН Москва / Александр Авилов Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в свою очередь сообщила, что за ночь получила пять обращений от представителей Общественной наблюдательной комиссии и адвокатов, которых не пускали в ОМВД к задержанным

АГН Москва / Кирилл Зыков "ОВД-Инфо" сообщил о 147 задержанных, ГУ МВД по Москве - о 132

Стоп-кадр видео Радио Свобода / YouTube

Среди задержанных на акции против поправок к Конституции в Москве оказалось 12 несовершеннолетних, сообщила РИА "Новости" уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. В отделения полиции были вызваны их родители. "И дети, и родители писали объяснительные, после чего всех отпустили", - сказала Ярославская.

Омбудсмен намерена выяснить, стоит ли кто-то из этих детей на на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в свою очередь сообщила, что за ночь получила пять обращений от представителей Общественной наблюдательной комиссии и адвокатов, которых не пускали в ОМВД к задержанным.

"Я сначала обстановку выясню, как задержали, по каким основаниям и где они находятся. Сегодня мы будем прояснять ситуацию, а дальше принимать решение", - сказала Потяева. По данным "ОВД-Инфо", полицейские допускали и другие нарушения. В ОВД "Восточное Дегунино", "Измайлово" и "Хорошевский" у задержанных изъяли телефоны. В ОВД "Хамовники" полиция заставляла задержанную Диану Зверюгину подписать документы о том, что она якобы координировала шествие. В ОВД "Филевский парк" задержанных заставляли сдавать отпечатки пальцев, в ОВД "Марьино" людей держали в переполненных автозаках.

Вечером 15 июля на Пушкинской площади в Москве прошел сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к конституции, обнуляющим президентские сроки Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", протестующие собрали 2 тысячи подписей. Они скандировали "Путина в отставку" и требовали освободить политзаключенных. Также звучали лозунги в поддержку художницы Юлии Цветковой и арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

После сбора подписей началось стихийное шествие по Бульварному кольцу под лозунг "Долой царя". Вслед за участниками акции ехали автозаки и шли сотрудники полиции. Несколько протестующих вышли на проезжую часть и легли на дорогу, перегородив ее. После этого в районе Петровки начались массовые задержания, в том числе случайных прохожих и стоявших на тротуаре людей. Муниципального депутата Юлию Галямину задержали вместе с дочерью, которая просто стояла рядом.

Журналисты сообщали об избиениях. По словам очевидцев, ОМОН напал женщину с 17-летним сыном, при этом юношу "чуть не задушили" и избили в автозаке. Также были случаи задержания журналистов. "ОВД-Инфо" сообщил о 147 задержанных, ГУ МВД по Москве - о 132.

Им вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшее создание помех транспортной инфраструктуре) и ч. 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил участия в акции). Несколько задержанных оставили в полиции на ночь.