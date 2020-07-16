Чех Мартин Лариш - знакомый журналиста Ивана Сафронова, которого ФСБ обвиняет в передаче засекреченных сведений чешским спецслужбам, - является кадровым сотрудником чешских спецслужб, утверждает источник ТАСС в разведывательных службах. При этом в материалах дела его имя не упоминается, настаивают адвокаты журналиста.

Иван Сафронов неоднократно публиковал фотографии с Ларишем, обращало внимание издание "Проект". В 2010-2012 годах тот работал в Москве как корреспондент газеты Lidove noviny, а впоследствии возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который по открытым источникам готовит доклады о безопасности в странах Восточной Европы и Африки.

Лариш не ответил на вопросы "Проекта". Но его московские знакомые, включая сотрудников Кремля, говорили журналистам, что тот не пытался выспрашивать у них гостайны, пишет "Новая газета".

После заседания по мере пресечения 16 июля представители защиты Сафронова, арестованного по делу о госизмене 7 июля, рассказали, что в постановлении о привлечении журналиста в качестве обвиняемого есть только сообщение Службы внешней разведки о причастности Сафронова к чешской разведке и ссылки на экспертные заключения Минобороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о том, что со стороны Сафронова имеет место госизмена.

Сам Сафронов настаивает, что дело, возбужденное спустя несколько месяцев после его ухода из журналистики в Роскосмос, было связано именно с его публикациями об оборонно-промышленном комплексе. В его поддержку выступили десятки российских изданий и сотни журналистов. Они требуют освободить коллегу и обеспечить максимальную публичность и гласность уголовному процессу.