На акции в поддержку "Нового величия" в Москве задержаны более десяти человек

АГН Москва / Софья Сандурская В центре Москвы на Лубянке, где расположена штаб-квартира ФСБ, полиция начала задерживать участников акции в поддержку фигурантов уголовного дела о создании экстремистской организации "Новое величие"

Стоп-кадр из видео / Avtozak Live

В центре Москвы на Лубянке, где расположена штаб-квартира ФСБ, полиция начала задерживать участников акции в поддержку фигурантов уголовного дела о создании экстремистской организации "Новое величие". Об этом РБК сообщила журналистка Анна Наринская.

"Я задержана, всего нас тут семеро, несколько молодых девушек, в том числе Алина Данилина (координатор "Открытой России". - Прим. РБК). Нам не объяснили, за что мы задержаны", - рассказала Наринская. По ее словам, никто из тех, кто развернул плакаты в поддержку фигурантов дела "Нового величия", не смог простоять с ними более минуты.

По данным "ОВД-Инфо", задержано уже 16 человек.

Автозак с задержанными выехал в ОВД "Мещанский". Среди них оказался активист Сергей Десницкий, который был без плаката, а лишь пристально смотрел в лица сотрудников полиции. Силовики назвали причиной задержания "приставания к сотрудникам полиции".

Также в числе задержанных координатор "Открытой России" Мария Кузнецова и член организации Анастасия Кашкина, пресс-секретарь "Гражданского общества" Егор Илюшкин и трое членов организации.

14 июля гособвинитель попросил Люблинский районный суд Москвы приговорить трех фигурантов к реальным срокам: Руслана Костыленкова - к 7,5 года лишения свободы, Петра Карамзина - к 6,5, Вячеслава Крюкова - к шести. А для Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик, Анны Павликовой и Максима Рощина запросили условные сроки (по 6,5, шесть, четыре и 6,5 года соответственно). Кроме того, прокурор попросил назначить некоторым подсудимым ограничения на использование интернета.

Восемь фигурантов этого уголовного дела с 2018 года обвиняют в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Следствие полагает, что группа последователей запрещенного в России движения "Артподготовка" готовили "конституционный переворот с последующим захватом власти", выезжали в Подмосковье, где тренировались в стрельбе и метании коктейлей Молотова.

Фигуранты дела отрицают свою вину и называют дело сфабрикованным провокаторами из ФСБ и Центра "Э" МВД.

Один из обвиняемых - Сергей Гаврилов - сбежал из-под домашнего ареста и запросил политическое убежище на Украине. Рустам Рустамов, заключивший сделку со следствием, получил в прошлом году два года лишения свободы условно. Павел Ребровский также заключал досудебное соглашение со следствием и был приговорен к 2,5 года колонии. На допросе по делу других фигурантов Ребровский заявил, что признал вину под давлением следствия. Его дело направлено на новое рассмотрение.