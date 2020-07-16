Мосгорсуд оставил под арестом советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Адвокаты просили отпустить Сафронова под залог или домашний арест, но суд отказал

АГН Москва / Софья Сандурская

Мосгорсуд оставил под арестом советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Он останется в СИЗО "Лефортово" до 6 сентября. Заседание было закрытым, журналистов и близких Сафронова пустили в зал только на оглашение решения, сообщает "Новая газета".

Мосгорсуд исключил из постановления Лефортовского суда об аресте Сафронова пассаж о том, что он сотрудничал с чешской разведкой. Адвокат Иван Павлов сообщил, что в предыдущей инстанции не были исследованы никакие документы, которые подтверждают сотрудничество бывшего спецкора с разведкой, поэтому данная фраза была исключена.

Из текста решения Лефортовского суда выходило, что тот, вынося постановление об аресте журналиста, сразу признал его виновным. Однако суд первой инстанции при избрании меры пресечения не должен был вдаваться в вопросы виновности или невиновности, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на другого адвоката Сафронова Евгения Смирнова. При этом внесенная Мосгорсудом правка никак не влияет на судьбу Сафронова или на содержание обвинения.

О ходе заседания журналистов информировал адвокат Иван Павлов, который лично не участвует в следственных действиях и заседаниях, чтобы не давать подписку о неразглашении и иметь возможность передавать информацию о деле. Он находился на связи с защитниками Сафронова, которые присутствовали в суде, однако следователи потребовали прекратить ему передачу сведений, в результате Павлов потерял связь с коллегами.

Позже стало известно, что следователь ФСБ в нарушение норм заявил ходатайство о приобщении к материалам апелляции новых оперативных документов о Сафронове, которые не представлялись в Лефортовский суд, сообщает РБК в своем Telegram-канале. Павлов уточнил, что новые засекреченные данные - это результаты оперативно-разыскной деятельности в отношении Сафронова, которые ничего не сообщают о его якобы шпионской деятельности и не отвечают на вопросы бывшего журналиста и его защиты к следствию.

"Наверняка Ивана хотели привлечь именно за разглашение гостайны. Но это невозможно по той причине, что ответственность по ст 283 УК несут только секретоносители, к которым Иван не относится", - сказал Павлов. В связи с представлением новых секретных сведений Мосгорсуд удалил из зала адвоката Даниила Никифорова, так как он отказался давать подписку о неразглашении гостайны.

В апелляции на арест защита рассчитывала доказать, что следствие не справилось с задачей обосновать свои подозрения в отношении Сафронова. Адвокаты подчеркивали, что он не будет скрываться - загранпаспорт у него изъяла ФСБ, а границы по-прежнему закрыты из-за пандемии. Сафронов участвовал в заседании лично, в аквариуме он был в наручниках. Защите удалось добиться, чтобы их сняли.

Адвокаты просили отпустить Сафронова под залог или домашний арест, но суд отказал. Также суд отклонил ходатайство о проведении открытого заседания. Прокурор заявил о "посягательстве на государственную безопасность", больше никак не мотивировав свой протест против открытого режима заседания, пишет Русская служба BBC. По данным "МБХ медиа" суд приобщил к материалам дела личные поручительства основателя The Bell Елизаветы Осетинской, члена СПЧ Екатерины Винокуровой, главного редактора телеканала "Дождь" Тихона Дзядко и ведущего Антона Желнова, писателя Александра Архангельского и главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

В суд поддержать Сафронова пришли его родственники, возлюбленная Ксения Миронова и коллеги. Журналистка Анна Дидковская рассказала в Facebook, что судебные приставы заставили ее снять футболку с надписью "Свободу Ивану Сафронову", заявив, что в ней в суд нельзя. Просто застегнуть плащ, закрыв таким образом надпись приставы не разрешили.

В ходе заседания выяснилось, что информацию о якобы сотрудничестве Сафронова с чешскими спецслужбами ФСБ передала Служба внешней разведки. Сообщение о том, что неназванное лицо, которому Сафронов якобы передал секретную информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе, подписано неким генералом без указания фамилии.