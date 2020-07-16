Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, как еще недавно сообщалось, не знает о митингах в свою поддержку, не одобряет "таких массовых выступлений", заявил его адвокат

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Адвокат не уточнил, откуда Фургал знает о митингах. Пока защита не смогла навестить его в СИЗО "Лефортово", так как доступ туда "очень сложен" и имеется большая очередь, сообщил Кожемякин

ЛДПР в Хабаровском крае / vk.com

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, как еще недавно сообщалось, не знает о митингах в свою поддержку, не одобряет "таких массовых выступлений", заявил его адвокат Борис Кожемякин. По его словам, губернатор благодарит жителей за поддержку, но не имеет никакого отношения к протестам и считает, что "избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства".

Адвокат не уточнил, откуда Фургал знает о митингах. Пока защита не смогла навестить его в СИЗО "Лефортово", так как доступ туда "очень сложен" и имеется большая очередь, сообщил Кожемякин. "До сегодняшнего дня он не получал ни посылок, ни писем, у него нет свежих газет, нет телевизора, того, что мы называем связями с внешним миром", - цитирует его РИА "Новости".

Ранее Фургала смогли навестить члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Ее представитель Ева Меркачева рассказала, что губернатор не знает об акциях протеста в Хабаровском крае, так как телевизор у него не работает из-за отсутствия антенны, а газеты он получил в последний раз от 9 июля. По радио ему доступна только научная радиостанция.

Самим же членам ОНК, по словам Меркачевой, запретили говорить о митингах и спрашивать об отношении Фургала к ним. Она добавила, что губернатор переживает по поводу такой оторванности от реальности. Правозащитникам Фургал рассказал, что его вынуждают подать в отставку. В СИЗО на него давление не оказывается, но это происходит "в другом месте", сказала со слов Фургала Меркачева.

16 июля в Мосгорсуде в закрытом режиме прошло заседание по жалобе защиты на арест Фургала, участвовал в заседании по видеосвязи. В итоге суд оставил его под стражей. Губернатор назвал СИЗО "Лефортово" местом с "плохой аурой", а себя - "обезьянкой в клетке" и пожаловался, что администрация изолятора не доставляет ему передачи.

"Сейчас всем интересно, все смотрят, чем это закончится, но пройдет немного времени, и появится новый повод - и всем станет неинтересно", - прокомментировал свое дело Фургал. По словам адвоката, его подзащитный готов сотрудничать со следствием во имя установления истины, передает "Интерфакс".

Между тем в Хабаровске шестой день проходят стихийные митинги в поддержку Сергея Фургала. Протестующие устроили шествие по центральным улицам города, скандируя "Свободу", "Я/Мы Фургал" и "Хабаровск своих не бросает", сообщает Znak.com. Митинг также проходит на площади Ленина. Собравшиеся требуют возвращения Фургала из Москвы и открытого судебного процесса над ним.