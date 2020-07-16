Ринат Ахметчин

Норильск / YouTube Оперативные данные по Красноярскому краю по состоянию на 16 июля

Официальная информация о коронавирусе в Красноярском крае

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края и заксобранию с просьбой оказать помощь городским медучреждениям в период пандемии коронавируса. В письме, которое цитирует "Коммерсант", он сообщает о занижении краевыми властями данных по заболеваемости коронавирусом и просит направить в городской округ дополнительные медперсонал, оборудование и лекарства.

По данным главы города, с конца марта было подтверждено 832 случая заражения вирусом, в то время как краевое управление Роспотребнадзора сообщило лишь о 293 больных, что свидетельствует о неадекватной оценке масштабов распространения инфекции и сокрытии реальной информации. При этом большинство просьб о поддержке не принесли результатов.

"Сложилась устойчивая тенденция роста количества заболевших выше количества выздоровевших (ежедневный прирост заболевших исчисляется десятками человек, тогда как выздоровело за весь период только 122 человека). Более 20 человек с признаками заболевания скончались", - отметил глава Норильска.

Он обеспокоен и пятикратным ростом случаев внебольничной пневмонии - из-за загруженности медиков не всем этим людям успевают делать тесты на коронавирус. Только недавно их начали проводить в Норильске, после того как "Норникель" Владимира Потанина оборудовал в городе лабораторию. Раньше же тестирование проводилось в другом городе.

Градоначальник также отметил, что во время пандемии отремонтировали больницы и добавили дополнительные койки, но в дальнейшем без поддержки краевых властей город не справится. По его словам, на лето из Норильска выехало почти 60 тысяч человек и готовиться к их возвращению нужно уже сейчас, сообщает "Седьмой канал.

В пресс-службе заксобрания края отметили, что парламентарии совместно с правительством и профильными министерствами разработают меры реагирования по оказанию помощи Норильску. А краевой Минздрав вообще опроверг слова градоначальника. По данным ведомства, помощь пациентам с коронавирусом в Норильске оказывают в двух госпиталях на 260 коек, из них заняты только 178. А из 36 коек с аппаратами искусственной вентиляцией лёгких свободны 29. Кроме того, в городе нет нужды ни в медикаментах, ни в технике, а количество пациентов с респираторными симптомами снижается.

"Дополнительно в госпитали привлечены 3 врача из Санкт-Петербурга и Москвы. И в понедельник ожидается приезд еще шести средних медработников. Срочной потребности в кадрах для госпиталей Норильска нет", - отметил глава Минздрава края Борис Немик.

В начале июня врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратились с письмом к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков.

Участники группы обращают внимание на сохраняющийся дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков, организационные и ресурсные проблемы в медицинских учреждениях. Эксперты предлагают реформировать регулирование закупки средств защиты, так как существующая система в условиях пандемии "парализует деятельность системы здравоохранения". Особенно это важно в условиях второй волны пандемии, которая может наступить осенью.

Требования к средствам защиты по перепрофилированным под коронавирус учреждениям и тем, которые принимают пациентов с другими потенциально коронавирусными диагнозами, не разведены. Опрошенные из так называемых чистых клиник при этом говорят, что больные с подтвержденным коронавирусом уже проходили через них и продолжают поступать. В результате подавляющее большинство руководителей медучреждений лишены возможности внятно рассчитать потребность в средствах защиты.

Опрос также показал, что значительная часть респондентов боится открыто говорить о дефиците средств защиты. 43% опрошенных медиков охарактеризовали эту тему как "опасную и рискованную для любого комментирования и обсуждения". Ситуацию усугубляет запрет на распространение недостоверной информации, который только усиливает атмосферу страха и вынуждает передавать информацию в открытые источники анонимно и через третьи руки, что ведет к искажению информации.

Один из инцидентов, связанных с этим, произошел в Чечне: глава региона Рамзан Кадыров назвал провокаторами и потребовал уволить сотрудников больницы в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты для работы с больными коронавирусом. Сами врачи по существующей в республике традиции впоследствии извинились за свои слова, заявив, что не были должным образом информированы об объеме имеющихся средств защиты.

Между тем, по оценкам написавших Голиковой экспертов, производство российских респираторов, защитных костюмов и медицинских перчаток не может полностью покрыть потребность в этих изделиях. Потребность в респираторах закрыта на 27%, в перчатках - на 17%, а отечественное производство противочумных костюмов покрывает лишь 11% от необходимого.

Ряд средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные костюмы из мембраны, в которых нуждаются врачи, не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора и не могут быть закуплены больницами. Как пояснил президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, проблемы с получением регистрационного удостоверения Росздравнадзора возникают у производителей респираторов, которые применяются в "красных" зонах.

По мнению авторов письма, усовершенствования требует и система госзакупок в условиях пандемии коронавируса. Лимиты на закупки приводят к тому, что по итогам закупочных процедур выбирается поставщик товара низкого качества по завышенным ценам. Сейчас лимит закупки у единственного поставщика составляет 600 тыс. руб., при этом годовой объем закупок, который можно реализовать таким образом, не должен либо превышать 2 млн руб., либо не превышать 10% совокупного годового объема заказчика. Авторы письма просят снизить или полностью отменить эти ограничения.

Для решения проблем с нехваткой у медиков СИЗ авторы письма предлагают принять срочные меры, организовав систему ежедневного централизованного мониторинга объемов производства средств защиты, наличия их у поставщиков и недельные потребности на уровне каждого медучреждения. Также предлагается организовать анонимное анкетирование всех медработников по теме обеспеченности средствами защиты и официально разрешить руководителям больниц и поликлиник обращаться за помощью в обеспечении средствами защиты к благотворителям, общественным организациям и СМИ. Для мониторинга потребностей в средствах защиты можно создать и использовать публичную интерактивную карту.

Производителям средств индивидуальной защиты органов дыхания предлагается автоматически выдать регистрацию Росздравнадзора, повысить или отменить ограничения на закупку средств защиты через закупки "малого объема", а также предусмотреть возможность финансовой поддержки медорганизаций, не имеющих средств на закупку средств защиты в должном объеме.