Главреды и сотрудники крупных российских изданий поручились за обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова

АГН Москва / Софья Сандурская На сегодняшнем заседании адвокаты будут подчеркивать отсутствие обоснования выбора столь строгой меры пресечения для Сафронова

АГН Москва / Пресс-служба Лефортовского суда

Несколько десятков человек выразили готовность поручиться в суде за бывшего спецкора Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. 16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на его арест, адвокаты будут просить отпустить его под личное поручительство.

В этом случае "заслуживающее доверие лицо" подписывает обязательство, что обвиняемый не будет препятствовать расследованию и явится в назначенный срок по вызову следователя и в суд. Если обвиняемый нарушит эти условия, на поручителя будет наложено денежное взыскание.

Адвокаты журналиста Дмитрий Катчев и Иван Павлов рассказали РБК, что личные поручительства за Сафронова подписали основатель The Bell Елизавета Осетинская, главред этого издания Ирина Малкова, бывший замглавреда "Коммерсанта" Глеб Черкасов, заместитель главного редактора того же издания Иван Сухов, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, бывший издатель "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, бывший замглавреда "Ведомостей" Борис Сафронов и редакционный директор этой газеты Юрий Кацман, главред Forbes Николай Мазурин, главред телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, профессор ВШЭ, писатель Александр Архангельский, доцент ВШЭ Сергей Давыдов, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, руководитель движения "Русь сидящая" Ольга Романова, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский и многочисленные корреспонденты и редакторы "Коммерсанта".

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Положительные характеристики Сафронову дали представители всех его работодателей, включая Роскосмос: их составили заместитель гендиректора РБК Игорь Тросников, главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров, главред "Коммерсанта" Владимир Желонкин, бывший главред "Ведомостей" Илья Булавинов, Демьян Кудрявцев, бывший соруководитель РБК Елизавета Голикова, декан факультета коммуникаций ВШЭ Андрей Быстрицкий, заместитель главного редактора ТАСС Михаил Лукин.

На сегодняшнем заседании адвокаты будут подчеркивать отсутствие обоснования выбора столь строгой меры пресечения для Сафронова. По словам зашитника Ивана Павлова, "обвинение не справилось со своей процессуальной обязанностью обосновать выдвинутые против Ивана Сафронова подозрения".

Уголовное дело о госизмене в отношении Ивана Сафронова было возбуждено 6 июля, на следующий день его задержали на выходе из дома. В его квартире, а также у его матери и бывшей коллеги по "Коммерсанту", главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой прошли обыски. В тот же день Лефортовский суд отправил Сафронова под арест на два месяца в СИЗО "Лефортово".

Подробности дела Сафронова остаются невыясненными. В пресс-релизе ФСБ о задержании было сказано только, что его обвиняют в выдаче одной из спецслужб НАТО данных, составляющих гостайну. При этом журналисты доступа к гостайне не имеют, а за два месяца работы советником гендиректора Роскосмоса Сафронов не имел допуска к секретной информации.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизмене, но конкретики в деле не появилось. Известно лишь, что в 2012 году его якобы завербовала чешская спецслужба, а в 2017 году он через интернет передал агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств. Сафронов вину не признает и считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью. Будучи спецкором, он специализировался на военно-промышленной тематике.

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