Общественные и некоммерческие организации со всей России обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разъяснить постановление ведомства, которое продлевает режим изоляции для сиротских учреждений до 2021 года

lucianmilasan / DepositPhotos 30 июня Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила работы организаций, в которых дети получают образовательные, социальные и иные услуги, "в условиях распространения коронавирусной инфекции"

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Общественные и некоммерческие организации со всей России обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разъяснить постановление ведомства, которое продлевает режим изоляции для сиротских учреждений до 2021 года. Эксперты убеждены, что такие меры нанесут непоправимый вред детям-сиротам и лишат их шанса на обретение семьи, пишет "Коммерсант".

30 июня Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила работы организаций, в которых дети получают образовательные, социальные и иные услуги, "в условиях распространения коронавирусной инфекции". Правила, в частности, запрещают доступ в сиротские организации "лиц, не связанных с деятельностью этих учреждений" вплоть до 1 января 2021 года. По словам президента общественной организации "Петербургские родители" Лады Уваровой, запрет Роспотребнадзора затронул детские дома, дома ребенка и детские дома-интернаты и лишил туда доступа волонтеров, специалистов из благотворительных организаций и потенциальных усыновителей. При этом дети, живущие в сиротских учреждениях, изолированы от внешнего мира с марта.

Как рассказала Уварова, в ее организации существует проект, который "прикрепляет" к детдомовцам друзей-наставников из числа волонтеров. "Благодаря такому общению дети социализируются, учатся грамотно контактировать с внешним миром, безопасно выстраивать связи с людьми. Сейчас они лишены этого контакта, многие думают, что их бросили", - пояснила она, добавив, что волонтеры обычно осуществляют и внешний контроль за тем, что происходит в учреждении, но сейчас это невозможно. В итоге в этих учреждениях растет уровень насилия, и продление особого режима "хранения детей" выглядит странно на фоне открытия детских садов, школ и летних лагерей.

Директор благотворительного фонда "Измени одну жизнь" Яна Леонова называет постановление Роспотребнадзора неконкретным. По ее словам, там говорится о запрете для лиц, не связанных с деятельностью этих учреждений, но многие благотворительные организации имеют соглашения о сотрудничестве с детскими домами и интернатами. Однако часть субъектов воспользовались постановлением, чтобы запретить доступ благотворителей в эти учреждения.

Кроме того, остановилась работа по составлению видеоанкет детей-сирот, благодаря которым кандидаты в приемные родители могут увидеть ребенка: большинство регионов отказываются давать доступ в детдома съемочным группам, ссылаясь на то же постановление. Это фактически останавливает процесс знакомства и семейного устройства детей как минимум до 2021 года. А некоторые учреждения не разрешают визиты даже родственникам под предлогом противоэпидемических мер. Между тем противники такого решения утверждают, что закрытый режим в детдомах не спасает от заражения коронавирусом: носителем инфекции в одном из закрытых сиротских учреждений стал охранник.

Ассоциация социально ориентированных НКО "Благотворительное собрание "Все вместе" обратилась к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой официально разъяснить постановление ведомства и подтвердить допуск НКО в сиротские учреждения. В связи с этим предлагается разработать порядок посещения организаций волонтерами, внешними психологами, репетиторами, а также родственниками, друзьями и кандидатами в приемные родители. Обращение поддержали 28 НКО из разных регионов России.