ВСЕ ФОТО Депутаты от партии "Единая Россия" Сергей Боярский и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалять информацию по требованию Роскомнадзора. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Из представленной Роскомнадзором статистики следует, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами Российской Федерации. Так, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страниц URL с запрещенной информацией

Y-Boychenko / DepositPhotos Штрафы за отказ удалять информацию грозят провайдерам хостингов и владельцам сайтов, которые не ограничили доступ или не удалили информацию с призывами к экстремистской деятельности, материалы с "порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Депутаты от партии "Единая Россия" Сергей Боярский и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалять информацию по требованию Роскомнадзора. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время в законодательстве не предусмотрено какой-либо ответственности за неудаление запрещенной к распространению информации для физических и юридических лиц, что порождает "правовую неопределенность и создает условия для нарушения законодательства". Авторы приводят статистику Роскомнадзора, согласно которой по состоянию на апрель 2020 года выявлено около 20 тыс. фактов неудаления запрещенной информации.

"Из представленной Роскомнадзором статистики следует, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами Российской Федерации. Так, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страниц URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter - 1462 URL, с ресурса Instagram - 1435 URL, с Facebook - 362 URL", - говорится в пояснительной записке.

Штрафы за отказ удалять информацию грозят провайдерам хостингов и владельцам сайтов, которые не ограничили доступ или не удалили информацию с призывами к экстремистской деятельности, материалы с "порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера. Также должна быть удалена информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, "новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений".

Минимальное наказание для физических лиц составляет 50 тысяч рублей, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, а для юридических - 800 тысяч рублей. Повторное совершение этих административных правонарушений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; на должностных лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от 8 до 15 миллионов рублей.

В мае Роскомнадзор направил компании Google уведомление о необходимости заблокировать на сайте "МБХ медиа" новость о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных, написанную со ссылкой на материал The Financial Times.

В письме ведомства в Google говорится, что требование о блокировке основано на решении Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года. В Генпрокуратуре утверждают, что новость содержит "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

А в марте Роскомнадзор потребовал от компании YouTube блокировки канала "Тюрьма-Life", который принадлежит правозащитнику из Екатеринбурга Алексею Кузнецову и рассказывает о противоправных действиях сотрудников ФСИН. Ведомство потребовало от Кузнецова самостоятельно удалить все содержимое канала, так как там якобы размещена информация, "оправдывающая противоправное поведение, распространяющаяся в молодежной субкультуре, ориентированная на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" криминального мира". За год до этого канал "Тюрьма-Life" пытались заблокировать по той же самой причине, но после шума в СМИ ситуация не получила продолжения.