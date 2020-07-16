"Роснефть" отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

"Роснефть" отозвала иск к медиахолдингу РБК на сумму 43 миллиарда рублей. Об этом РИА "Новости" сообщили в компании.

Решение было принято по итогам консультаций с медиахолдингом. Там, в свою очередь, заявили, что удовлетворены результатами переговоров с "Роснефтью" и рады конструктивному отношению компании к ситуации.

"Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск", - сообщил представитель крупнейшей российской нефтяной компании.

Примерно за полчаса до появления сообщений об отзыве иска РБК опубликовало заявление по поводу иска, в котором выражается сожаление по поводу того, что публикация "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти", "могла вызвать некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки по полному прекращению деятельности "Роснефти" в Венесуэле и передаче компанией венесуэльских активов" под контроль России.

"Редакция РБК не имела намерения поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки и после получения уточняющей информации приняла меры по изменению вышеуказанного заголовка", говорится в заявлении.

Редакция РБК также подтверждает приверженность "базовым принципам журналистской этики, включая необходимость предоставления полной, проверенной и корректной информации во избежание причинения ущерба ее неполнотой и неточностью".

Напомним, 20 мая "Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Компания заявила, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, создав впечатление мнимости выхода "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле.