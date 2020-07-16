ВСЕ ФОТО Адвокат заявил об обнаружившемся "следе СВР" в деле Ивана Сафронова

АГН Москва / Софья Сандурская Уголовное дело ведут 10 следователей ФСБ. Группу возглавляет Александр Чабан, который также ведет аналогичное дело сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Ранее директор СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о том, могла ли информация по делу Ивана Сафронова исходить из возглавляемого им ведомства, пояснил, что ФСБ и СВР "всегда активно сотрудничают"

Пресс-служба Президента России

Информация о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну, была передана из Службы внешней разведки (СВР), сообщил ТАСС адвокат бывшего журналиста Иван Павлов.

"Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии", - сказал адвокат, добавив, что уголовное дело ведут 10 следователей ФСБ. Группу возглавляет Александр Чабан, который также ведет аналогичное дело сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева.

"Мы слышали, что в одной из служб, про которую писал Сафронов, едва ли не шампанское открыли в тот день, когда арестовали Ивана", - сказал Павлов, особо отметив, что речь идет именно о "службе", а не об ином ведомстве, пишут "Открытые медиа".

Павлов также рассказал, что за адвокатами Сафронова "с целью устрашения" установлено наружное наблюдение. По его словам, этим занимается управление "П" службы экономической безопасности ФСБ. Среди людей в наружном наблюдении адвокаты заметили оперативников, которых знают по делу бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан.

Защитник Сафронова отметил, что его дело насчитывает уже 8 томов, но суть обвинения до сих пор непонятна. При этом большинство его коллег не могут комментировать ход следствия, так как у них отобрали подписку о неразглашении тайны следствия. При рассмотрении апелляции на арест Сафронова следователь попросил приобщить к делу сведения, составляющие гостайну, хотя в суде первой инстанции таких материалов не было заявлено. Защита попросила открыть судебное заседание для прессы, однако суд отклонил это ходатайство.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о том, могла ли информация по делу Ивана Сафронова исходить из возглавляемого им ведомства, пояснил, что ФСБ и СВР "всегда активно сотрудничают". Он заявил, что задержание и предъявление обвинения Сафронову "ни в коем случае" не связано с его профессиональной деятельностью, высоко оценил профессионализм российской контрразведки и посоветовал не оказывать давление на следствие и суд.

По мнению адвокатов, преследование Сафронова может быть связано с опубликованной им заметкой о предполагаемом уходе Сергея Нарышкина с поста главы Службы внешней разведки. Сообщалось, что он может занять пост спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Эта информация впоследствии не подтвердилась. После публикации этого материала в газете "Коммерсант" Сафронов был вынужден уйти оттуда, но никаких других "оргвыводов", в том числе со стороны спецслужб, тогда не последовало.

Тем не менее адвокаты полагают, что Сафронова "разрабатывали" по крайней мере в течение года: одно из заключений о том, составляют ли гостайну сведения, которыми располагал Сафронов, сделано около года назад. Показательно и присутствие в деле томов, содержание которых пока не известно. По мнению защиты, речь идет об оперативных материалах, которые были наработаны минимум за год до возбуждения уголовного дела. "Обычно проводят полный спектр мероприятий - и наблюдение, и прослушка, и снятие информации с технических каналов связи, и запрос справок, и опросы", - пояснил BBC один из адвокатов Сафронова.