Элла Памфилова

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации Весной нынешнего года были приняты поправки, которые разрешили ЦИК организовать голосование по конституционным поправкам в течение семи дней для защиты здоровья граждан от коронавируса

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Единый день голосования может быть перенесен с сентября на лето в случае принятия закона о проведении выборов в течение нескольких дней, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, которую цитирует "Интерфакс".

"Самый неудачный месяц, который может быть при таких условиях - это сентябрь. У нас 49 тысяч участков в школах. Начинать работу (избирательным комиссиям) надо в четверг. А сентябрь - это начало учебного года, у нас учителей много в комиссиях", - сказала Памфилова.

Весной нынешнего года были приняты поправки, которые разрешили ЦИК организовать голосование по конституционным поправкам в течение семи дней для защиты здоровья граждан от коронавируса. После этого с предложением распространить практику многодневного голосования на выборы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИК Элла Памфилова.

15 июля Госдума во втором, основном чтении одобрила поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках, по примеру недавнего голосования по поправкам в Конституцию. На сентябрьские выборы в этом году законопроект не распространяется, но может быть распространен на единый день голосования в 2021 году, когда состоятся очередные выборы в Госдуму.

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Проект был принят голосами только "Единой России", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР выступили против поправок. На фоне их протеста Госдума перенесла третье чтение законопроекта на 21 июля. Сотни членов избиркомов выступили против поправок, отметив, что даже один день голосования - "это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до восьми утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов".

Они отметили, что большую часть времени во время общероссийского голосования по поправкам к конституции члены УИК проводили в ожидании избирателей, а многодневное голосование ухудшит условия "и без того изнурительного труда", тем более что оплата в комиссиях не увеличивается пропорционально.

Противники законопроекта также заявили, что существующий порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей, поскольку явка в среднем никогда не превышала 41%.

Поправки также разрешают организовывать голосование избирателей и участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования. Речь идет, в частности, о придомовых территориях и территориях общего пользования. Эта практика также применялась во время плебисцита и вызвала претензии независимых наблюдателей.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в случае принятия поправок любые выборы будут проходить со скандалами, а их легитимность будет всегда подвергаться сомнению. Политологи также отмечают, что возможность растянуть голосование на несколько дней предусмотрена с учетом возможного развития пандемии коронавируса, но оставляет больше возможностей для фальсификаций, чем традиционное голосование в один день.