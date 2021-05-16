Жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева арестовали по делу о нападении на Дагестан в 1999 году

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Жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева арестовали по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, передает "Интерфакс".

"Арестован житель Ставропольского края Багаудин Куванаев. Он подозревается в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - рассказали в пресс-службе СК.

По версии следствия, Куванаев в середине июля 1999 года вступил в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, в период с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года, он в составе банды принял участие в нападении на Ботлихский район Дагестана, в результате чего погибли 33 человека, пострадали - 34, отмечается в сообщении.

Банды Басаева и Хаттаба напали на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана в августе-сентябре 1999 года. В результате погибли более 280 человек, были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц.

По делу о нападении более 80 его участников были осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы. 28 человек находятся в розыске.