Белорусский презедент Александр Лукашенко в конце мая посетит Россию. Это будет третья поездка Лукашенко в Россию с начала года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Москве и Минске.

Первая встреча Лукашенко и Путина в этом году состоялась 22 февраля в Сочи, а вторая - 22 апреля в Москве. Оба раза переговоры проходили с глазу на глаз, что, как и частота встреч, обычно говорит о важности и чувствительности обсуждаемых тем. По данным издания, в таком же формате запланирована и третья встреча.

К осени, как утверждают собеседники газеты, стороны должны согласовать так называемые "дорожные карты" по интеграции, которые теперь именуются "союзными программами".

Путин и Лукашенко ведут переговоры с глазу на глаз, а об их содержании практически не сообщается - кроме слов о том, что обсуждаются "фундаментальные вещи" и "острые вопросы".

Из 28 программ по интеграции 26 уже одобрены, о двух - налогово-таможенной и нефтегазовой - переговоры пока продолжаются. Россия стремится увязать снижение цены на газ для Беларуси с унификацией таможенной и налоговой систем двух стран.

О скорой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина 9 мая сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", - говорится в официальном сообщении о телефонном разговоре двух лидеров, поздравивших друг друга с Днем Победы. Ни дата, ни место встречи не указывались.

О том, ведутся ли какие-то переговоры о политической интеграции, не сообщается. Ранее Минск и Москва это отрицали.