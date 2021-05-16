В Москве полиция задержала 17 участников акции в защиту просветительской деятельности. Она прошла на ступенях главного здания Московского государственного университета в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным из-за ограничений на массовые мероприятия

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В Москве полиция задержала 17 участников акции в защиту просветительской деятельности. Она прошла на ступенях главного здания Московского государственного университета в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным из-за ограничений на массовые мероприятия.

На саму акцию пришло несколько сотен человек, пишет издание Sota Vision, которое вело трансляцию с мероприятия. Cреди задержанных депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

Задержания начались после того, как провокатор выхватил у депутата микрофон. Также задерживали людей, которые скандировали лозунги или пришли на акцию с плакатами и флагами. Задержан предполагаемый провокатор в костюме Чебурашки.

Положение о просветительской деятельности, проект которого подготовили в Министерстве просвещения РФ, стало частью практической реализации принятых весной этого года Госдумой РФ поправок к закону об образовании. Новая норма предполагает госрегулирование просветительских мероприятий, проводимых на территории страны.

Инициаторами законопроекта, вызвавшего негативную реакцию научной общественности, являются пять членов Совета Федерации, а также девять депутатов Госдумы. Свое предложение они обосновали стремлением "ограничить влияние на умы россиян со стороны иностранных структур".

Онлайн-петицию против нового регулирования подписали почти 250 тысяч человек. Против выступили и три партии в Госдуме. Однако голосов одних только депутатов от "Единой России" оказалось достаточным для принятия. Позднее проект, столкнувшийся с резкой критикой, был отправлен на доработку.