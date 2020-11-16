Алексей Кужлеков / Национальный парк "Сайлюгемский" Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай трех вооруженных человек вблизи Сайлюгемского национального парка, где обитает занесенный в Красную книгу алтайский горный баран аргали, охота на которого запрещена

Алексей Кужлеков / Национальный парк "Сайлюгемский"

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай трех вооруженных человек вблизи Сайлюгемского национального парка, где обитает занесенный в Красную книгу алтайский горный баран аргали, охота на которого запрещена. Задержанными оказались директор экологического фонда "Аргут" Эрмен Суркашев, московский предприниматель и житель Кош-Агачского района, известный в регионе как организатор трофейных охот, пишет "Тайга.инфо".

Охотников задержали 14 ноября в ходе контроля над соблюдением правил пограничного режима, уточняется на сайте нацпарка. Группа была замечена на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов. Задержанные заявили, что собирались охотиться на сибирского горного козла, однако экологам и местным жителям известно, что эти животные не обитают на данном участке.

"За 10 лет исследований именно на этой территории ученые национального парка не зарегистрировали ни одной особи. Численность горного козла в республике за последние годы сократилась в разы, вместе с тем охота на него не только продолжается - имеются попытки поставить этот процесс на коммерческий поток", - отметили в пресс-службе парка.

Единственное копытное, которое обитает на территории - аргали. При этом в "Сайлюгемском" запрещен любой вид охоты. Сейчас у этих горных баранов идет активная фаза гона, в процессе которой они концентрируются в крупные стада. Вблизи одного из них и были задержаны нарушители.

В парке отметили, что Суркашев (в пресс-релизе его фамилия не приводится полностью) не только руководит экологической организацией, но и сотрудничает на общественных началах с региональными особо охраняемыми природными территориями Республики Алтай. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Успели ли они нанести урон популяции редкого животного, не сообщается.

Алтайский горный баран - самый крупный представитель своего вида на планете, занесен в Красную книгу Алтая и России. По результатам мониторинга в 2019 году в стране насчитывалось чуть более 1400 особей аргали.