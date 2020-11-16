ГТРК Лотос Астрахань / YouTube В Астраханской области администрация района подала в суд на 84-летнего фермера из‑за сбежавших верблюдов

ГТРК Лотос Астрахань / YouTube

В Астраханской области администрация районе подала в суд на 84-летнего фермера из‑за сбежавших верблюдов, которые ломают заборы и трутся о газопроводы

Администрация Икрянинского района Астраханской области подала в суд на 84-летнего фермера Юрия Серебрякова, владевшего стадом верблюдов. Животные разбежались и начали ходить по соседним селам.

Как рассказал "Интерфаксу" заместитель главы района Александр Степанов, чиновники через суд требуют обязать хозяина верблюдов обеспечить контроль за животными. Согласно карточке на сайте районного суда, иск против фермера поступил 13 ноября.

Серебряков из села Оранжереи, по данным астраханской газеты "Волга", содержал несколько десятков верблюдов на своем участке, однако два года назад те сбежали и стали ломать заборы, объедать фруктовые деревья и тереться о газопроводы в районе.Со слов местных жителей, верблюды также "разгромили" местное кладбище, сломав несколько могильных плит.

Серебрякова неоднократно штрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение требований к собственникам скота, а в августе областная прокуратура по жалобе жителей внесла представление районной администрации и потребовала от фермера устранить нарушения.

Тогда животных поместили в загон и затем даже выставили на продажу. Юрий Серебряков же "вспомнил", что это его скотина, и установил цену на все стадо в 4 млн рублей. Нашедшийся покупатель из Азербайджана не смог вывезти животных из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Верблюды снова сбежали.