С 16 ноября в Бурятии вводится двухнедельный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. По решению главы республики Алексея Цыденова закрываются все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы. Власти объясняют ограничения дефицитом лекарств и свободных коек в больницах, а бизнесу обещают налоговые поблажки, пишет "Коммерсант".

Ограничение будет действовать по 30 ноября. В этот период полностью запрещена работа торгово-развлекательных центров (ТРЦ), кинотеатров, бассейнов и саун. Исключение сделано для общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи, а также розничной торговли товарами первой необходимости.

По словам Цыденова, такие меры объясняются сложной ситуацией с распространением коронавируса: прирост больных не сокращается, в аптеках наблюдается дефицит лекарств, а в лабораториях находится более 25 тыс. необработанных тестов. Загрузка ковидных коек в республике составляет 83%, при этом в Улан-Удэ - более 90%.

"Врачи работают на износ, сжав зубы", - заявил Цыденов, констатировав, что половина случаев заболевания выявляется у граждан в возрасте от 19 до 30 лет. "Молодежь не думает ни о себе, ни об окружающих. Не время для шуток, нужно изменить ситуацию и в сознании, и в поведении, и в системе здравоохранения", - заявил глава республики.

При этом глава Бурятии подчеркнул, что локдаун будет снят не позже 30 ноября. "Продления ограничений не будет. Если кто-то в этот период нарушит условия, то по иску Роспотребнадзора может быть закрыт уже на более длительный срок", - сказал он.

В пресс-службе правительства Бурятии пояснили, что власти провели оценку влияния двухнедельного локдауна на бизнес. В связи с пандемией они намерены ввести льготную налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей в размере 1% на доходы и 5% на "доходы минус расходы" на весь 2021 год. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Народного хурала республики. Кроме того, наиболее пострадавший бизнес освобожден от уплаты налогов в этом году с возможностью реструктуризации выплат вплоть до конца следующего года.

Ранее руководители бурятских ТРЦ написали коллективное письмо главе республики с просьбой не закрывать торговлю. По их данным, из-за снижения покупательской активности торговые центры несут убытки, и новая остановка их работы может привести к банкротству. После заявления Алексея Цыденова в ТРЦ начался ажиотаж, люди ринулись в магазины. В соцсетях жалуются, что многие не успели купить зимнюю одежду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя локдаун в Бурятии, заявил, что в регионе пришлось принять такое решение "в рамках особых полномочий". По его словам, комплексного плана по усилению ограничений нет и быть не может. "Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам", - сказал он.

По состоянию на утро 16 ноября в Бурятии зафиксировано 15 109 случаев заболевания коронавирусом (+271 за сутки), скончались за весь период 283 человека. Ранее региональные власти обязали перевести 30% сотрудников всех предприятий на дистанционную работу. Очное обучение продолжают только ученики 9-11-х классов. Школьники младших классов остаются на каникулах еще на две недели, остальные переходят на "дистанционку".

12 ноября правительство России поручило губернаторам вводить ограничения, "не допуская при этом негативных последствий для экономики", а также взять на контроль обеспечение медорганизаций лекарствами и создание резерва коек. От Минздрава потребовали еженедельно рассылать регионам прогноз по заболеваемости коронавирусом, получая в ответ отчеты от тех же губернаторов.

В поручении, опубликованном на сайте правительства, указывается, что в регионах нужно провести "надлежащий анализ оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах РФ и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер".

Губернаторам следует взять на личный контроль обеспечение больниц лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики коронавируса. Руководители субъектов должны будут отчитываться Минздраву: для первого отчета им дан срок до 16 ноября, далее отчеты необходимо будет предоставлять еженедельно.

Кроме того, Роспотребнадзор должен изменить санитарные правила, повышающие охват тестирования на коронавирус и еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с COVID-19. Министерству цифрового развития, в свою очередь, поручено организовать еженедельную рассылку прогноза заболеваемости и развития ситуации регионам, а также сбор обратной связи о готовности к прохождению пиковых нагрузок.

Минпромторг создаст горячую линию для аптек и организаций оптовой торговли по вопросам обеспечения лекарствами, а также работы системы мониторинга движения лекарств. Это позволит оперативно решать вопросы обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Минздраву поручено контролировать работу уже действующей горячей линии для медицинских работников, чтобы они могли сообщать о проблемах с медикаментами и оборудованием. Минюсту поручено регистрировать и публиковать в течение суток постановления главного санитарного врача.