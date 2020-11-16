Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Депутаты и сенаторы планируют отозвать из Госдумы законопроекты о порядке изъятия детей из семьи и внести на рассмотрение парламента единый документ

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Депутаты и сенаторы планируют отозвать из Госдумы законопроекты о порядке изъятия детей из семьи и внести на рассмотрение парламента единый документ. Об этом ТАСС сообщила глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина.

"В связи с острыми дискуссиями, развернувшимися в обществе и парламенте, после проведения консультаций принято решение об отзыве обоих альтернативных законопроектов авторами. Будет создана рабочая группа на базе СФ для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства", - заявила Мизулина.

Ранее вице-спикеры нижней палаты Петр Толстой и Игорь Лебедев заявили, что потребуют отложить рассмотрение инициативы в связи с необходимостью ее обсуждения и доработки. О необходимости обсуждения поправок в Семейный кодекс с участием представителей родительского сообщества, органов опеки, экспертов также заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак также призвал отложить рассмотрение законопроекта, так как он нуждается в доработке.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, священник Федор Лукьянов призвал депутатов Госдумы снять поправки с рассмотрения, заявив, что их принятие без учета мнения всех заинтересованных сторон "будет способствовать формированию социальной напряженности в нашем обществе, вступит в существенное противоречие с его духовно-нравственными ценностями, недавно принятыми поправками в Конституцию России, касающимися фундаментальных прав семей с детьми, правами родителей и самих детей". Об этом говорится в открытом обращении главы патриаршей комиссии, которое приводит "Интерфакс".

Священник указал на то, что основные реально опасные для ребенка ситуации уже урегулированы законодательством, а дополнение Семейного кодекса неопределенными основаниями для отобрания детей может привести к тому, что основанием для вмешательства станут простые семейные трудности. При этом многие действующие нормы предполагают вмешательство в жизнь семьи на неопределенных, чрезмерно широких основаниях, расширительно понимаемые права ребенка фактически противопоставляются правам семьи и родителей, а сама семья оказывается лишена эффективной правовой защиты. В такой ситуации судебные процессы об отобрании ребенка выглядят как минимум странно. Представитель церкви призвал организовать широкое общественное обсуждение как самого законопроекта, так и вопросов защиты семьи и детства в целом, с участием всех заинтересованных сторон.

В июле глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет внесудебного отобрания детей у родителей, за исключением случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель.

На рассмотрении Госдумы также находится пакет законопроектов, внесенных группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, который предусматривает в том числе особый порядок отобрания детей из семьи при участии суда. Однако эти инициативы не были поддержаны в правительстве и подверглись критике со стороны Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Как отметил председатель Совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "многие предлагаемые в законопроектах подходы конфликтуют с действующим российским законодательством и с положениями Конвенции ООН о правах ребенка и, соответственно, с принятыми на себя РФ обязательствами в рамках Конвенции". Кроме того, добавил он, "в сфере семейно-правового регулирования реформаторство вредно", в связи с чем возможна только точечная правка тех положений законодательства, которые зарекомендовали себя как ошибочные.