Архив NEWSru.com Россиян стали вдвое чаще увольнять из-за "неподобающих" постов в социальных сетях

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Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, по результатам которого выяснилось, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях.

"С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня", - утверждают авторы материала, опубликованного на сайте сервиса. В целом в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающих действий в сети.

На фоне этого работодатели начали отсеивать незадачливых пользователей соцсетей еще на этапе подбора кадров. По подсчетам сервиса, в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% компаний, в этом году - 44%. Сами граждане все чаще публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% - сейчас.

Согласно исследованию, женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем (50% против 42%), а трудоустроенные россияне думают об этом чаще, чем безработные (47% против 44%). Уверенных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников и находящихся в поиске работы в сети маловероятно, за девять лет стало в два раза меньше: 11% в 2011 году, в 2020-м - 5%.

Директор юридического департамента hh.ru Юрий Донников пояснил РБК, что мониторинг профилей соискателей работы в соцсетях проходит в совокупности с этапом оценки резюме и не влечет обязанность обоснования отказа. "Увольнение из-за постов в соцсетях - достаточно редкая практика, и обосновать свое решение работодатель может несоответствием деловых качеств работника занимаемой должности или причинением урона деловой репутации из-за его действий. Например, отсутствием навыков ведения публичных коммуникаций, если речь идет о должностях smm- или PR-специалистов, специалистах клиентской поддержки и топ-менеджерах", - пояснил он.

В интернете распространена позиция, согласно которой мнение отдельного сотрудника приравнивается к позиции компании. Поэтому работодателю важно работать над рисками, связанными с активностью сотрудников в соцсетях: некоторые их посты вызывают общественный резонанс и влекут отток клиентов и урон деловой репутации.

По данным hh.ru, лишь в 5% российских компаний существует формальный список правил поведения сотрудников в социальных сетях, а в 76% организаций не приняты такие правила. Увольнение же из-за неподобающего поведения в социальных сетях практикуется лишь в 8% компаний. При этом работодатели обращают внимание в первую очередь на само наличие личных страниц кандидата в соцсетях, а также на круг его общения, частоту и содержание постов, а также на фотографии.

В мае этого года чиновницу Лидию Бузовчук сняли с должности в администрации Энгельсского района Саратовской области после того, как она опубликовала в соцсетях комментарий о государственной помощи семьям с детьми. Она отметила, что раньше маткапитала не было, и "жили как-то, не скулили. А сейчас рожающим все должны и обязаны".

В марте были уволены начальник уголовного розыска отдела МВД по московскому району Щукино Вячеслав Горнеев и его подчиненная Татьяна Пулрышева. Они опубликовали в соцсетях фотографии в морге с телами погибших. А в прошлом году советнику губернатора Ульяновской области Светлане Опенышевой пришлось извиняться за фото с подписью "Много шоколада не бывает", на котором она принимает ванну с веществом, похожим на шоколад. На самом деле это был нафталан - лечебная нефть, которую используют в санатории в азербайджанском городке Нафталан.