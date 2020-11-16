Власти Ивановской области заявили о напряженной ситуации с COVID-19,. Морги переполнены, а для размещения новых заразившихся придется перепрофилировать другие медучреждения, в том числе в ущерб оказанию помощи по иным профилям

В моргах области из-за роста числа умерших от коронавируса и нежелания родственников вовремя забирать тела не хватает мест, сообщил в понедельник глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

"Нагрузка существенно увеличилась. Поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам", - приводит слова Фокина сайт программы "Вести Иваново".

Чиновник объяснил, что нередко родственники покойных боятся заразиться коронавирусом и подолгу не забирают тела, из-за чего морги не могут принять других умерших.

По словам Фокина, в ближайшее время в больницах региона потребуется развернуть еще 3 тыс. мест для заболевших COVID-19. "Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится", - отметил глава департамента здравоохранения.

Отметим, четыре дня назад Фокин утверждал, что ситуация с коечным фондом в области "стабильная".