Галина и Иван Кляйн

Томское пиво Задержание Ивана Кляйна

СК РФ / ВКонтакте

Супруга мэра Томска Ивана Кляйна перед обыском в квартире чиновника выбросила в окно подушку, в которой была спрятана финансовая документация. Об этом рассказали источники "Коммерсанта" в силовых ведомствах, знакомые с ходом расследования уголовного дела.

Попытку избавиться от улик Галина Кляйн предприняла 13 ноября буквально за мгновение до того, как следователи вошли в жилище градоначальника. Подушку подхватил находившийся под окнами водитель жены мэра. Пойманный предмет он отнес в автомобиль. Видеозапись с попыткой спрятать подушку от следователей опубликовал Mash.

В последующем спальную принадлежность и ее содержимое изъяли силовики. В подушке оказались бумаги с информацией о банковских счетах, которыми могла пользоваться семья Кляйн. На этих счетах в российских и швейцарских банках хранилось около 1,3 миллиарда рублей.

Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики обнаружили более 7 миллиардов рублей, пишет "МК - Томск". А источник Mash добавляет, что в тот момент, когда следователи вошли в квартиру Галины Кляйн, "по всему дому были разбросаны бумажные деньги".

Связаться с Галиной Кляйн, которая возглавляет ОАО "Томское пиво", "Коммерсанту" не удалось. В приемной предприятия сказали, что она взяла отпуск.

Напомним, 61-летнего мэра Ивана Кляйна задержали 13 ноября на рабочем месте. В управлении Следственного комитета РФ ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий в интересах компании "Томское пиво", основным акционером которой он является. Как указывается в материалах расследования, в 2016 году мэр дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о том, что предприятие имеет 300-метровую санитарно-защитную зону. Это стало основанием для отказа застройщику в возведении там жилых высоток. По решению суда градоначальника взяли под стражу. По ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) ему грозит до семи лет лишения свободы.

Мэр Томска Иван Кляйн считается самым состоятельным градоначальником в Сибири. В 2019 году, согласно декларации, его доход составил свыше 290 миллионов рублей. Галина Кляйн в 2019 году заработала около 133 млн рублей.

За последние восемь лет Иван Кляйн показал доход на 1,1 миллиарда рублей. Его жена получила за эти годы около 750 миллионов рублей. Получается, что официально совокупно мэрская чета с 2010 по 2019 годы заработала в районе 2 миллиардов рублей.

В мэрии не раз заявляли, что основная часть дохода градоначальника - проценты по вкладам и доходы от акций.

Коррупционные обвинения могли быть лишь предлогом для уголовного преследования мэра Томска, поскольку в этом просматривается и политический интерес Кремля. Томск - один из немногих городов России, где еще сохраняется процедура прямых выборов мэра. Способы избрания глав муниципалитетов, согласно федеральному законодательству, с 2014 года определяют регионы. В декабре 2018 года томская облдума отменила прямые выборы глав районных администраций (теперь их определяют депутаты местных дум из числа кандидатов, выдвинутых конкурсной комиссией) и муниципальных образований, за исключением Томска, сообщало РИА "Томск".

В Москве также вряд ли удовлетворены результатами последних выборов в городскую думу Томска в сентябре этого года. На них оппозиции удалось с помощью "Умного голосования" нанести поражение прокремлевской партии "Единая Россия". Из 27 мест, которых распределяли по мажоритарной системе голосования, 19 достались кандидатам, поддержанным "Умным голосованием" оппозиционера Алексея Навального. В их числе двое кандидатов - Ксения Фадеева и Андрей Фатеев - были выдвинуты Штабом Навального.

"Думаю, что арестом мэра Томска Ивана Кляйна власть убивает двух зайцев. Снимает слишком самостоятельного руководителя, расчищая дорогу лояльному. И намекает, что промахи на выборах, где побеждает оппозиция, могут иметь серьезные последствия. Вплоть до визита "докторов" от ФСБ", - предположил исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.