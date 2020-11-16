Графики подачи воды жителям Симферополя ужесточат со вторника из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ на фоне засухи в Крыму. С 17 ноября вводится следующий график подачи воды: вторник, среда, четверг с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00; пятница, суббота, воскресенье - с 18:00 до 22:00. График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования, говорится в сообщении ГУП "Вода Крыма", на которое ссылается "Интерфакс".

Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и столько же вечером. При этом было много жалоб на ее цвет - от ржавого до черного, а также на проблемы с напором воды на верхних этажах некоторых многоэтажек.

Несмотря на хроническую неспособность коммунальных служб наладить водоснабжение посетителей сайта ГУП "Вода Крыма" встречают цитатой главы предприятия, призывающей граждан ценить работу водоснабженцев. "Для Вас ничего не изменится, если вдруг не выйдут на сцену или стадион все певцы, танцоры и спортсмены. Но если на Вашей улице вдруг случится авария на сетях водоснабжения или, того хуже, на сетях канализации, и не выйдет на работу всего лишь ОДНА ремонтная бригада, Вы, проклиная всех и все, вместе со своим десятым iPhone перемещаетесь из третьего тысячелетия в каменный век. Учитесь ценить рабочего человека, а не только бесполезную богему!" - призывает гендиректор ГУП Владимир Баженов.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. Жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ в октябре представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем - 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к РФ около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который Украина перекрыла в ответ на российскую агрессию на своей территории.

Власти РФ с 2014 года обещают решить проблему с водоснабжением в Крыму. На эти цели собирались выделить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета, однако запланированные водохранилища до сих пор не построены, проекты по решению проблемы меняют друг друга, а жителей полуострова принуждают к жесткой экономии.

В конце сентября стало известно об очередном проекте российских властей - решить проблему водоснабжения с помощью искусственного увеличения осадков из облаков. Ученые, однако, считают, что для кардинального изменения ситуации с маловодьем этого недостаточно.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов обещал решить проблему с водой к весне 2021 года. Он уповает на бурение новых скважин для забора воды, а в дальнейшем - на строительство опреснительной станции. "На подземных источниках, в том числе на определенном этапе, продержимся до выстраивания технологий", - сказал Аксенов.

Спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов в прошлом году заявлял, что Крыму "вода от Украины не нужна". В нынешнем году спикер допустил, что днепровская вода может быть отравленной. "Где гарантии, что националисты не отравят воду? С аморальной властью ничего общего у нас быть не может. Когда в Киеве принимали решение посадить крымчан на сухой паек, разве думали о наших родильных домах, больницах, стариках, живущих на верхних этажах? Им было на нас наплевать. У нацистов такие советники, что замыслят любое злодейство. Рисковать жизнью крымчан мы с Сергеем Аксеновым никогда не будем", - заявил чиновник в июне 2020 года.

Крымчанам такой "патриотизм" чиновников не близок, и они выходят на пикеты, требуя решить проблему с водоснабжением. "Это следствие не природных явлений, а халатного отношения нашего руководства к проблемам. Это все начинается в первую очередь от них. В первую очередь, проблема - это наши чиновники, которые нас не слышат и не хотят помогать. Они могут максимум из кабинета рассказать, как у них душа болит", - сказал один из участников протеста.

Эту позицию разделяет и крымский активист, атаман общественной организации "Крымское казачество" Сергей Акимов. "В Крыму мост построили, дороги, аэропорт. А самое главное забыли - воду провести. Жители Крыма сейчас страдают из-за этого. Шесть лет чем они занимались? Водохранилища пересохли. Неужели они шесть лет не видели, что к этому все идет? Ждут манны небесной. Сколько уже можно это терпеть?" - сказал он.

Не справившись самостоятельно с решением проблемы водоснабжения, власти РФ обратились за помощью к мировому сообществу, позицию которого в вопросе принадлежности Крыма они игнорируют уже шесть лет. 14 сентября 2020 года постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвала ООН вмешаться в ситуацию, защитить право жителей Крыма на доступ к питьевой воде и предотвратить гуманитарную катастрофу. Но власти Украины заявляют, что речь о восстановлении водоснабжения может идти только после "деоккупации" полуострова.