Министерство здравоохранения Забайкальского края В Чите проводят проверку после смерти пациента монополиклиники для больных коронавирусом в очереди на КТ

Министерство здравоохранения Забайкальского края

Минздрав Забайкалья проверяет работу монополиклиники для лечения больных коронавирусом в Чите, где в очереди на КТ-исследование скончался мужчина. Как сообщает портал "Чита.ру", мужчина скончался 6 ноября.

О неполадках в работе монополиклиники, открытой на базе клинического медицинского центра, пациенты пожаловались заместителю председателя правительства Забайкалья Андрею Гурулеву. В частности, люди указали на длительные задержки передачи результатов анализов и большие очереди.

"Контрольная проверка горячей линии учреждения по записи на прием к врачу показала, что дозвониться в учреждение возможно только с шестой попытки спустя 35 минут ожидания", - говорится в сообщении. Сам Гурулев также признал, что монополиклиника не может выстроить работу и добиться в том числе оперативной выдачи результатов анализов.

При этом в пресс-службе отметили, что это уже не первый сбой в работе учреждения: ранее жители жаловались на очереди на прием к врачу, а также на отсутствие условий для ожидания назначенной врачом КТ. Кроме того, выяснилось, что руководство монополиклиники не обеспечило прием граждан в выходной день вопреки требованиям оперштаба.

О смерти мужчины в очереди на компьютерную томографию в одной из поликлиник Читы 13 ноября сообщил портал ZAB.RU. По предварительным данным, прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи проводили реанимационные действия, но спасти мужчину не удалось.

Отмечается, что заболеваемость коронавирусом в Забайкалье остается высокой. Так, по данным на 16 ноября, с начала распространения инфекции там было выявлено 15 752 случая COVID-19, скончались 227 человек, выздоровел 12 341 пациент. В моностационарах края в тяжелом состоянии находятся 135 человек, в том числе 70 - на ИВЛ.