Более 400 диких и домашних животных были спасены сотрудниками МЧС Москвы с начала 2020 года

МЧС Москвы / ВКонтакте В списке спасенных лидируют животные и птицы, попавшие в плен различных конструкций, перегородок и решеток - таких случаев более 100

МЧС Москвы / ВКонтакте

Более 400 диких и домашних животных были спасены сотрудниками МЧС Москвы с начала 2020 года, заявили в пресс-службе главка МЧС Москвы. В списке спасенных лидируют животные и птицы, попавшие в плен различных конструкций, перегородок и решеток - таких случаев более 100, уточнили там.

Около 50 животных сняли с деревьев, козырьков подъездов, крыш различных зданий и строений, цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Остальные становились заложниками автомобилей, беглецами, участниками пожаров и других происшествий.

"Одна из интересных историй произошла в Восточном административном округе, там одного и того же енота спасали дважды. Еще одно спасение экзотического животного произошло на северо-западе столицы - из огня спасатели вынесли игуану, а на пожаре на Большой Сухаревской была спасена сова", - добавили в МЧС.