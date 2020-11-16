29 мая на ТЭЦ-3 "дочки" "Норникеля" НТЭК произошел разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел - о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке

Фото с официального портала Красноярского края Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива

Морспасслужба

Сформированная Ростехнадзором комиссия завершила расследование причин аварии, результатом которой стал разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на подконтрольной "Норильскому никелю" ТЭЦ-3.

"Результаты проведения технического расследования занесены в акт, в котором указаны причины и обстоятельства случившегося, допущенные нарушения требований промышленной безопасности и лица, допустившие нарушения", - говорится в сообщении ведомства.

В Ростехнадзоре пояснили, что на основании опроса очевидцев, заключений экспертов и изучения проектной и технической документации были установлены несколько причин ЧП.

К организационным причинам ЧП комиссия отнесла недостатки проектирования при конструировании железобетонного свайного основания, "обусловленные низким уровнем проектных работ", а также "дефекты строительного производства". В сообщении Ростехнадзора отмечается, в частности, что почти треть всех свай опиралась не на скалу, а на "слабые грунты", что ухудшило надежность всей конструкции.

"Наличие "слабых" грунтов под концом свай вызвало перераспределение усилий в конструкциях свайного основания, и на ряде свай-стоек нагрузка значительно превысила их несущую способность", - пояснили в Ростехнадзоре.

Именно недостаточная несущая способность основания резервуара с топливом названа комиссией технической причиной его разгерметизации. Согласно выводам экспертов, из-за чрезмерной нагрузки разрушились 33 железобетонные сваи, а затем и само основание, просевшее под днищем резервуара на глубину до 1,5 метра.

К прочим причинам случившегося комиссия отнесла некачественный контроль за эксплуатацией топливного резервуара со стороны ответственных лиц, а также нарушение требований при проведении экспертизы промышленной безопасности.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 "дочки" "Норникеля" НТЭК произошел разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел - о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в середине октября заявил, что в "Норникеле" были не готовы к такой аварии, поскольку стратегия компании направлена на получение дивидендов "в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач", отмечает РБК.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива под Норильском в рекордные 147,78 млрд руб. (около 2 млрд долларов). Вред, причиненный водным объектам, оценен в 147,046 млрд рублей, а почве - в 738,6 млн рублей. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в соответствии с действующим в России законодательством все лица, виновные в причинении ущерба окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме. "Норникель" выразил готовность ликвидировать последствия аварии за свой счет. Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что устранение последствий аварии обойдется компании в 10 млрд рублей и выше.