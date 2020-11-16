Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации штата в органах исполнительной власти

Пресс-служба Правительства России В министерствах и в регионах планируется сократить 5-10% должностей чиновников, в том числе за счет вакантных должностей

Moscow-Live / Николай Будишевский

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации штата в органах исполнительной власти. Как сообщается на сайте правительства, реформа начнется 1 января и продлится три месяца.

"Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля", - заявил глава правительства.

В министерствах и в регионах планируется сократить 5-10% должностей чиновников, в том числе за счет вакантных должностей. "В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%", - рассказал премьер. Таким образом планируется повысить эффективность работы исполнительной власти.

Попытки снизить число чиновников и расходы на них, по подсчетам экспертов, все последние 10 лет приводят только к тому, что "стоимость" госаппарата растет. Правда, по данным Росстата, число госслужащих сокращается, однако сам госаппарат и расходы на него не снижаются. На конец 2015 года в России насчитывалось 5,3 миллиона чиновников различных уровней. По сравнению с 1995 годом их число выросло более чем вдвое. А число функций министерств и других ведомств с 2003 года выросло почти в два раза - с 5300 до 10 425 к концу декабря 2016 года.

Сами федеральные госслужащие, по данным доклада НИУ ВШЭ и Всемирного банка, считают, что для привлечения эффективных работников оплата труда должна быть на 60% больше, а для привлечения высококвалифицированных специалистов - на 75%. Региональные чиновники считают, что справедливо будет повысить зарплату на 25-30%.

Профессор РАНХиГС Владимир Соколов, комментируя доклад, отметил, что уровень зарплаты госслужащих, конечно, отражается на качестве управления, но после того, как зарплата превысит определенный порог, сотрудник работать лучше не будет. В этом случае лучшим мотиватором будет четкая карьерная лестница.

Между тем средний оклад федеральных госслужащих в 2019 году превысил 130 тысяч рублей. Это в три раза выше средней зарплаты россиян по итогам прошлого года. Кроме того, с 1 октября президент РФ Владимир Путин повысил зарплату дипломатических работников и остальных сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.

В начале 2018 года российский Минфин предложил премировать чиновников за счет сокращений штатов. Для этого государственные ведомства должны направить предложения об увольнении сотрудников в правительственную комиссию по административной реформе, которая рассмотрит их в течение месяца.

После этого фонд оплаты труда будет сокращен, однако пропорционально вырастут "бюджетные ассигнования на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти" с "их сохранением на очередной и последующие годы". Согласно проекту Минфина, это позволит "повысить эффективность деятельности госорганов".

В сентябре прошлого года о масштабной реформе , которая приведет к сокращению госслужащих, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Тогда сообщалось, что в 2020 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году сократят на 10%, территориальных органов - на 5%, а к 2021-му этот показатель в регионах достигнет 15%.На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности. А территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений. Однако пока что все эти планы остаются лишь "на бумаге".