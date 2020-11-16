Пресс-служба Президента России Путин поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии, тогда как Додон намерен судиться

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поздравил лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. "Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты выборов, отметил, что Москва с уважением относится к ним и рассчитывает, что с новым лидером страны удастся наладить взаимовыгодные отношения.

"Мы знаем, что Майя Санду говорила о том, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, и уверены, что в интересах молдавского народа - выстраивание добрых и тесных отношений, сотрудничества и взаимодействия во всех областях с нашей страной", - сказал Песков, добавив, что "Россия всегда помогала молдавскому народу" (цитата по ТАСС).

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил свою соперницу, подчеркнув, что речь идет о предварительных результатах выборов. При этом он заявил, что его избирательный штаб зафиксировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, поэтому он намерен опротестовать результаты во всех инстанциях - от ЦИК до Конституционного суда.

По словам Додона, имели место случаи блокирования права голоса жителей Приднестровья, организованного подвоза избирателей на участках в странах Европы, агитация в пользу Майи Санду со стороны лидеров западных стран. "Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов", - сказал политик, назвав своей обязанностью защиту голосов тех, кто поддержал его на выборах.

Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты и не поддаваться на провокации. "Ситуация непростая, в том числе и эпидемиологическая, поэтому я буду использовать конституционные пути опротестовать результаты. Но выводить людей на улицы нельзя", - цитирует действующего президента "КП - Молдова". Если все инстанции подтвердят соответствие выборов закону и результаты голосования, Додон пообещал "поставить точку" в избирательной кампании.

По данным ЦИК Молдавии, по итогам обработки 100% бюллетеней, Майя Санду набрала во втором туре выборов 57,72% голосов и становится первой женщиной на посту президента республики. Игорь Додон получил 42,28% голосов. Санду уже выдвигалась в президенты в 2016 году, но тогда не смогла обойти Додона во втором туре.

Санду выступает за европейскую модель развития Молдавии, урегулирование приднестровского конфликта с участием международных партнеров и вывод российских войск из региона. В числе первых инициатив, которые избранный президент пообещала предпринять на новом посту, указаны: уменьшение расходов президента, поиск решений для проведения досрочных парламентских выборов, вывод Молдавии из международной изоляции, объявление коррупции угрозой для национальной безопасности, немедленное расследование резонансных дел.