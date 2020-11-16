Порт-Судан

agiampiccolo / DepositPhotos 13 июля 2020 года по инициативе суданской стороны состоялась рабочая встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с представителями Минобороны Республики Судан

Минобороны России

Россия создаст в Судане на Красном море пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота, следует из распоряжения президента РФ.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан", - говорится в документе, который в понедельник опубликован на официальном портале правовой информации.

Минобороны России поручено подписать соглашение с Суданом от имени Российской Федерации.

Россия и Судан предварительно обсудили проект документа, отмечалось в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, которое было размещено на официальном портале правовой информации 11 ноября. Соглашение, как ожидается, будет действовать 25 лет, а потом может быть продлено.

В документе отмечается, что "пункт материально-технического обеспечения" - войсковое формирование Вооруженных сил РФ c военной и специальной техникой, объектами жизнеобеспечения и обеспечения стоянки и ремонта военных кораблей Российской Федерации c необходимыми запасами материальных средств и другого имущества.

Россия получит возможность размещать в пункте ВМФ в Судане корабли с ядерной энергетической установкой, всего до четырех кораблей единовременно. Максимальная численность состава пункта - 300 человек.

Также оговаривается, что военные корабли c ядерной энергетической установкой размещаются в Красном море при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности.

Россия готова безвозмездно поставить Судану вооружение и военную технику для организации противовоздушной обороны пункта базы ВМС этой страны в Порт-Судане, говорится в проекте двустороннего соглашения.

Россия также сможет использовать воздушное пространство республики Судан для полетов воздушных судов в целях реализации данного соглашения, размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории.

Из документа следует, что внешнюю охрану границ пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ будет осуществлять суданская сторона, а российская - обеспечит охрану границ акватории пункта ВМФ, его противовоздушную оборону, а также внутреннюю охрану и поддержание правопорядка на территории базы.

Деятельность базы будет осуществляться "с соблюдением норм и требований экологической безопасности, установленных законодательством РФ". Руководство ПМТО обязуется "принимать все возможные меры по предотвращению ущерба населению, природным ресурсам, культурным и историческим ценностям Судана".

За счет создания военно-морской базы в Судане Россия усилит присутствие в Африке и расширит оперативные возможности флота, сообщил "Интерфаксу" на прошлой неделе бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко. "Фактически у России появится база на Красном море. Это напряженный регион. Российское военно-морское присутствие там необходимо. Конечно, оперативные возможности нашего флота повысятся", - считает он.

По словам адмирала, российские корабли "смогут заходить в пункт базирования в Судане, и, если необходимо, ремонтироваться и заправляться". "Наши корабли постоянно находятся в этом регионе и пункт базирования там нам необходим", - подчеркнул Виктор Кравченко.

Адмирал добавил, что пункт материально-технического обеспечения в Судане будет важен для российских боевых кораблей, которые выполняют антипиратские миссии и задействованы в охране конвоев. "В перспективе пункт материально-технического обеспечения в Судане может стать полноценной военно-морской базой", - сказал Кравченко.

Отметим, что в Красном море в начале XXI века действительно действовали вооруженные отряды сомалийских пиратов, нападавших на сухогрузы, танкеры, а однажды захвативших пассажиров французского круизного судна. Однако к 2012 году эти нападения практически прекратились. Лишь в 2017 году впервые за пять лет сомалийские пираты захватили танкер, но потом освободили судно и его экипаж без выкупа, сообщала "Русская служба BBC".

Какие еще задачи особой важности могут выполнять российские военные корабли у берегов Красного моря, и как долго это будет продолжаться, адмирал Кравченко уточнять не стал. Между тем в последнее время пираты активно действуют в противоположной части Африканского континента, в Гвинейском заливе. Например, в мае нигерийские пираты захватили в водах Экваториальной Гвинеи трех россиян, жителей Крыма. Они пробыли в плену несколько месяцев. На помощь россиянам пришли не российские военные или дипломаты, а миллиардер Олег Дерипаска, заплативший за них выкуп.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

Согласно сайту Минобороны РФ, в октябре от 60 до 100 российских военных кораблей, подлодок и судов обеспечения выполняли задачи в море.

Российская эскадра на постоянной основе находится в Средиземном море. В ее составе - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Впервые информация о том, что у России в Африке может появится пункт материально-технического обеспечения, появилась в 2017 году. Идею о создании в Судане российской военной базы предложил президенту РФ Владимиру Путину президент Судана Омар Хассан аль-Башир, который находился в России с официальным визитом. Аль-Башир предложил разместить военную базу в Порт-Судане, на берегу Красного моря.

Тогда это предложение было встречено многими российскими экспертами скептически. В первую очередь, их настораживали высокие расходы, которые нужно было понести для создания полноценной военной базы. Кроме того, опасения вызывала и нестабильная политическая ситуация в этом африканском государстве.

"Вместе с тем плюсы появления российской морской базы на берегу Красного моря заметно перевешивают. В России понимают всю стратегическую важность Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива", - писала "Российская газета", официальный печатный орган правительства России, не уточняя, чем именно важен этот регион для национальной безопасности РФ.

Эксперты по геополитике лишь отмечают, что появление у берегов Африки российских кораблей может вызвать раздражение в Вашингтоне. По их словам, база ВМФ в Красном море "заметно усилит позиции РФ", "может стать гарантом стабильности в этом районе и, несомненно, повлияет на планы США доминировать в регионе".