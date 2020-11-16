В России третий день подряд отмечается больше 22 тысяч заболевших COVID-19

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин В Москве подтверждено 6360 новых случаев заражения, в Петербурге впервые за время пандемии суточное число заболевших превысило 2 тысячи человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

В России третий день отмечается больше 22 тысяч новых случаев коронавируса, за последние сутки снова побит рекорд по приросту заболевших. Выявлено 22 778 случаев COVID-19 в 85 регионах, 303 человека скончались. Всего в стране выявлено 1 948 603 заболевших и 33 489 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Из больниц за последние сутки выписано 13 864 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 453 849.

В Москве подтверждено 6360 новых случаев заражения, в Петербурге впервые за время пандемии суточное число заболевших превысило 2 тысячи человек. В столице, по данным оперштаба, за сутки скончались 72 человека. По Петербургу статистики по смертности нет. "Фонтанка" отмечает, что такая ситуация традиционна для понедельника. "Это, судя по всему, связано с тем, что в выходные не работают специалисты, занимающиеся подтверждением причин смерти", - предполагает издание.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6360 (72)

Санкт-Петербург - 2039

Московская область - 810 (12)

Нижегородская область - 403 (12)

Республика Карелия - 353

Архангельская область - 346

Свердловская область - 341 (10)

Красноярский край - 327 (13)

Ростовская область - 314 (13)

Воронежская область - 306 (8)

Республика Коми - 281

Республика Бурятия - 271 (10)

Хабаровский край - 269

Забайкальский край - 264 (8)

Мурманская область - 259 (6)

Иркутская область - 254 (12)

Республика Саха (Якутия) - 242 (5)

Пермский край - 239 (9)

Алтайский край - 236 (10)

Волгоградская область - 227 (4)

Ульяновская область - 226 (3)

Омская область - 226 (8)

Саратовская область - 222 (6)

Самарская область - 217 (4)

Приморский край - 215 (1)

Ставропольский край - 213

Томская область - 213 (4)

Челябинская область - 211 (1)

Ханты-Мансийский АО - 207 (6)

Кировская область - 202 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 191 (3)

Тверская область - 188 (2)

Оренбургская область - 188 (4)

Кемеровская область - 183 (4)

Ленинградская область - 182

Ярославская область - 174 (1)

Новосибирская область - 174 (5)

Республика Хакасия - 172 (1)

Тюменская область - 165

Белгородская область - 162

Республика Крым - 161 (4)

Псковская область - 160

Краснодарский край - 160 (5)

Пензенская область - 160 (2)

Амурская область - 159 (3)

Новгородская область - 157

Удмуртская Республика - 152 (3)

Калининградская область - 151

Ивановская область - 149

Курская область - 148 (3)

Брянская область - 146

Вологодская область - 146

Калужская область - 138

Костромская область - 138 (2)

Тульская область - 138 (2)

Астраханская область - 135 (3)

Орловская область - 130

Владимирская область - 124

Сахалинская область - 123

Республика Башкортостан - 116 (1)

Тамбовская область - 114

Смоленская область - 112 (1)

Рязанская область - 103

Республика Тыва - 102 (1)

Липецкая область - 99 (1)

Республика Дагестан - 98 (1)

Республика Алтай - 96

Курганская область - 93

Карачаево-Черкесская Республика - 90

Республика Мордовия - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 88 (3)

Чувашская Республика - 84 (6)

Республика Калмыкия - 73 (3)

Республика Северная Осетия - 72

Республика Адыгея - 71

Республика Ингушетия - 70

Республика Татарстан - 62

Камчатский край - 58

Чеченская Республика - 57 (1)

Севастополь - 55

Республика Марий Эл - 49

Магаданская область - 45

Еврейская АО - 22

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 5

