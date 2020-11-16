В России третий день отмечается больше 22 тысяч новых случаев коронавируса, за последние сутки снова побит рекорд по приросту заболевших. Выявлено 22 778 случаев COVID-19 в 85 регионах, 303 человека скончались. Всего в стране выявлено 1 948 603 заболевших и 33 489 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Из больниц за последние сутки выписано 13 864 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 453 849.
В Москве подтверждено 6360 новых случаев заражения, в Петербурге впервые за время пандемии суточное число заболевших превысило 2 тысячи человек. В столице, по данным оперштаба, за сутки скончались 72 человека. По Петербургу статистики по смертности нет. "Фонтанка" отмечает, что такая ситуация традиционна для понедельника. "Это, судя по всему, связано с тем, что в выходные не работают специалисты, занимающиеся подтверждением причин смерти", - предполагает издание.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6360 (72)
Санкт-Петербург - 2039
Московская область - 810 (12)
Нижегородская область - 403 (12)
Республика Карелия - 353
Архангельская область - 346
Свердловская область - 341 (10)
Красноярский край - 327 (13)
Ростовская область - 314 (13)
Воронежская область - 306 (8)
Республика Коми - 281
Республика Бурятия - 271 (10)
Хабаровский край - 269
Забайкальский край - 264 (8)
Мурманская область - 259 (6)
Иркутская область - 254 (12)
Республика Саха (Якутия) - 242 (5)
Пермский край - 239 (9)
Алтайский край - 236 (10)
Волгоградская область - 227 (4)
Ульяновская область - 226 (3)
Омская область - 226 (8)
Саратовская область - 222 (6)
Самарская область - 217 (4)
Приморский край - 215 (1)
Ставропольский край - 213
Томская область - 213 (4)
Челябинская область - 211 (1)
Ханты-Мансийский АО - 207 (6)
Кировская область - 202 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 191 (3)
Тверская область - 188 (2)
Оренбургская область - 188 (4)
Кемеровская область - 183 (4)
Ленинградская область - 182
Ярославская область - 174 (1)
Новосибирская область - 174 (5)
Республика Хакасия - 172 (1)
Тюменская область - 165
Белгородская область - 162
Республика Крым - 161 (4)
Псковская область - 160
Краснодарский край - 160 (5)
Пензенская область - 160 (2)
Амурская область - 159 (3)
Новгородская область - 157
Удмуртская Республика - 152 (3)
Калининградская область - 151
Ивановская область - 149
Курская область - 148 (3)
Брянская область - 146
Вологодская область - 146
Калужская область - 138
Костромская область - 138 (2)
Тульская область - 138 (2)
Астраханская область - 135 (3)
Орловская область - 130
Владимирская область - 124
Сахалинская область - 123
Республика Башкортостан - 116 (1)
Тамбовская область - 114
Смоленская область - 112 (1)
Рязанская область - 103
Республика Тыва - 102 (1)
Липецкая область - 99 (1)
Республика Дагестан - 98 (1)
Республика Алтай - 96
Курганская область - 93
Карачаево-Черкесская Республика - 90
Республика Мордовия - 89
Кабардино-Балкарская Республика - 88 (3)
Чувашская Республика - 84 (6)
Республика Калмыкия - 73 (3)
Республика Северная Осетия - 72
Республика Адыгея - 71
Республика Ингушетия - 70
Республика Татарстан - 62
Камчатский край - 58
Чеченская Республика - 57 (1)
Севастополь - 55
Республика Марий Эл - 49
Магаданская область - 45
Еврейская АО - 22
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 5