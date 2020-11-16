Оппозиционный политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Иск поступил в Пресненский районный суд Москвы, но дата рассмотрения пока не назначена.

Как сообщили "МБХ медиа" в пресс-службе суда, Навальный просит признать несоответствующим действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова о том, что с оппозиционером работают "специалисты ЦРУ".

Политик просит суд обязать представителя Кремля опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Ранее Алексей Навальный сообщал, что планирует подать иск к Пескову из-за его слов о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ. "Я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", - заявлял политик, даже имя которого стараются не произносить в Кремле.

Песков планы Навального подать на него в суд комментировать не стал. Вместо этого представитель Кремля посоветовал "еще раз перечитать", что он сказал, отмечает РБК.

Поводом для иска указана публикация ТАСС "Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы". В заметке говорилось: "в целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и: "…лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

1 октября пресс-секретарь Путина также заявил журналистам, что в Кремле "есть информация", что западные спецслужбы работают с Навальным. "Действительно, есть информация, я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты ЦРУ США в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают некие инструкции. […] Инструкции, которые получает пациент, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз", - сказал Песков.

Высказывание кремлевского чиновника стало реакцией на интервью Навального, которое оппозиционер дал немецкому изданию Spiegel. В интервью Навальный, в частности, заявил, что к его отравлению причастен российский президент Владимир Путин. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, других версий произошедшего у меня нет. Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", - сказал Навальный, пообещавший обязательно вернуться в Россию после выздоровления.

За главу государства поспешил заступиться спикер Госдумы Вячеслав Володин, который назвал Навального "бесстыдником и подлецом", ведь, по мнению Володина, именно "Путин спас его [Навального] жизнь", пишет Znak.com.

Примечательно, что 21 августа Дмитрий Песков говорил совершенно иное. Тогда он подчеркивал, что Навального спасают омские врачи, а Кремль не вмешивается в происходящее. Со слов Пескова, по мнению лечащего врача, до конца неизвестно, что стало причиной госпитализации, поэтому перевозка Навального по воздуху пока невозможна. "Это может представлять угрозу для его здоровья", - сказал Песков, ссылаясь на медика.

Спустя два месяца официальная версия поменялась. 22 октября сам Владимир Путин на форуме "Валдай" заявил, что если бы власти захотели кого-то отравить, то этого человека не отправили бы на лечение в Германию. "Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", - сказал он.

Сам Алексей Навальный назвал заявление про ограничения на выезд "стопроцентной ложью". "У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал", - написал оппозиционер.

Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором политик возвращался в Москву из Томска. Через два дня его перевезли в Германию в клинику Charite, где он находился в глубокой коме, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 10 сентября политик полностью вышел из комы, а 14 сентября его отключили от аппарата ИВЛ.

Правительство Германии сообщило со ссылкой на военных химиков, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом семейства "Новичок". Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Навального следы этого нервно-паралитического яда. К такому же выводу пришли лаборатории Франции и Швеции, а затем и специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).