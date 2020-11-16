Роспотребнадзор облегчил условия выписки выздоровевших от коронавируса и ограничил сроки выполнения тестов

Россияне, у которых в течение 14 дней после контакта с зараженным коронавирусом не проявились симптомы COVID-19, могут прервать режим самоизоляции без сдачи теста. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации и подписанного главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

"Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в тексте документа.

При этом обязанность сдать тест при появлении симптомов заболевания COVID-19 сохраняется. Кроме того, россияне по-прежнему должны соблюдать двухнедельный карантин при контакте с зараженным. Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата.

Попова также увеличила минимальный охват населения ПЦР-тестами на коронавирусную инфекцию до 200 человек в сутки вместо прежних 150. "Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней)", - говорится в постановлении.

Также отмечается, что выписка пациентов осуществляется при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования . "В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное исследование проводится не ранее, чем через три календарных дня", - говорится в документе. Также выписка из стационара может осуществляться до получения отрицательного результата, если речь не идет о проживающих в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

В РФ третий день отмечается больше 22 тысяч новых случаев коронавируса, за последние сутки снова побит рекорд по приросту заболевших. Выявлено 22 778 случаев COVID-19 в 85 регионах, 303 человека скончались. Всего в стране выявлено 1 948 603 заболевших и 33 489 умерших, в Москве подтверждено 6360 новых случаев заражения. Из больниц за последние сутки выписано 13 864 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 453 849.