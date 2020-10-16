Россия может перешагнуть суточный прирост в 15 тысяч зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, если люди не прекратят безответственно относиться к мерам безопасности, заявила "Первому каналу" глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает "Интерфакс".

"Так как у нас во всей стране идет одномоментный подъем, то, естественно, и цифры сегодня выше. Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог преступить", - сказала она.

Попова отметила, что осенью всплеск заболеваемости COVID-19 оказался выше весеннего. "Растущие цифры связаны еще и с тем, что в весенний период волна ковида шла по стране постепенно: сначала крупные города, в том числе Москва, потом распространялась за Урал, в Сибирь. Сегодня во всех субъектах, во всех городах, практически во всех населенных пунктах есть люди, встретившиеся с ковидом, и есть источники этой инфекции", - сказала глава Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что специалисты пока не полностью осознают коварство коронавируса и какая тяжесть течения заболевания будет, если человек заболеет. "Надо еще работать, но те знания, которые у нас сейчас есть, - знание эпидемиологии, знание клиники, знание групп риска - это уже очень много, чтобы защитить население", - заметила она.

Власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения в стране в связи с пандемией. При этом каждый человек должен делать все необходимое для профилактики коронавируса, сообщила Попова.

Попова добавила, что граждане не должны рисковать своим здоровьем и здоровьем близких. "Человеку хорошо бы всегда помнить о своих близких, о людях, которым он дорог, и что его нездоровье может обернуться крайне печально и для него, и для тех людей, с кем он рядом", - сказала она, добавив, что на данный момент нет ни одного лекарственного препарата от коронавируса, который был бы действенным в 100% случаев.