Работу над сайтом "KozaPress", главный редактор которого Ирина Славина погибла 2 октября, продолжат ее дочь и друг семьи. Об этом, как передает "Интерфакс", говорится в открытом заявлении семьи Ирины Мурахтаевой (Славиной), опубликованном в Facebook в пятницу. Оно подписано мужем журналистки Алексей Мурахтаевым и ее детьми - Вячеславом и Маргаритой.

"Относительно судьбы KozaPress семья заявляет, что издание однозначно будет существовать. Над проектом в данный момент уже работает Маргарита Мурахтаева, дочь Ирины Славиной и одновременно студентка филологического факультета. Обязанности главного редактора издания исполняет Ирина Еникеева. Ирина - друг семьи и имеет большой опыт в медиа-сфере. Мы будем предпринимать все необходимые действия, чтобы "Коза" соответствовала тем высоким профессиональным и этическим стандартам, заданным Ириной Славиной", - говорится в заявлении

Члены семьи оценивают "преследование, которому Ирина Славина подвергалась на протяжении всех последних лет со стороны власти и силовиков как системное давление на нее как на журналиста и человека". "Абсурдные обвинения, постоянные суды, штрафы и обыски в отношении Ирины координировались властью, и при этом были ответом на ее независимую и профессиональную позицию как журналиста и гражданина", - подчеркнуто в документа.

"Мы считаем, что непосредственную ответственность за то, что произошло, несут лица, организовавшие и осуществлявшие давление на Ирину. Семья будет добиваться привлечения к ответственности виновных и предпринимает все необходимые шаги в юридической плоскости. Все, организовавшие неправосудное преследование журналистки, в разной степени сподвигли ее к тому трагическому шагу, на который она решилась", - также сказано в заявлении.

Главред нижегородского издания "KozaPress" Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября покончила с собой у здания нижегородской полиции. Накануне своей смерти она сообщала о проведенном в ее квартире обыске по делу о нежелательной организации. В следственном управлении СКР по Нижегородской области утверждают, что самоубийство Славиной не связано с проведением у нее обыска.