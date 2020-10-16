baza / Twitter В Москве водитель избил отказавшегося надевать маску пассажира автобуса

baza / Twitter

В Москве водитель автобуса избил пассажира, который отказался надевать маску, сообщило издание "Подъем" со ссылкой на очевидца конфликта.

По словам собеседника издания, драка произошла около 16:00 на улице Большая Тульская. На предоставленном очевидцем ролике видно, как водитель подходит к мужчине и бьет его кулаком по лицу. От удара пассажир падает на асфальт.

"Мосгортранс" подтвердил РИА "Новости" информацию о том, что водитель применил силу к пассажиру. Как заявили в пресс-службе компании, "пассажир, находившийся в салоне, вел себя неадекватно, провоцировал конфликт с другими пассажирами и разбил окно автобуса".

Телеграм-канал Baza, ссылаясь на видео установленной в автобусе камеры наблюдения, сообщил, что конфликт возник между двумя пассажирами. Один из них якобы сначала не давал закрыться дверям, а потом разбил стекло бутылкой. В этот момент в ситуацию вмешался водитель.

По информации канала, водителя отстранили от работы, а представители Дептранса разбираются в обстоятельствах произошедшего.