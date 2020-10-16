В Петербурге СК и прокуратура начали проверку из-за смерти шестимесячного сына Игоря и Мари Волочковских в городской больнице, сообщает "Медиазона" со ссылкой на сайты обоих ведомств.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей, а также качеству оказания медицинской помощи", - говорят в прокуратуре.

Как следует из видеозаписи, опубликованной НТВ, Мари Волочковская рассказывала, что ребенок заразился коклюшем на Бали, и семья вернулась в Петербург. Через 2-3 недели у него начался сильный кашель. Приехавшие медики настояли на госпитализации.

"Начали нагонять на нас страху. Такого страху нагнали, господи. "У вас ребенок задыхается, спасать надо". <…> Она написала отказ от этих антибиотиков. В этот же день она вернулась просто домой, сказала, что не будет там лежать. А я чувствую, у нас все хорошо, все нормально, пройдет", - рассказывал отец младенца Игорь Волочковский.

Состояние ребенка ухудшилось, он впал в кому. Мальчика подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. Мари Волочковская обвинила в гибели сына врачей. "Мой абсолютно здоровый мальчик… Если бы не то, что с ним сделали врачи", - написала она.