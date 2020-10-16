RusNews / youtube.com В Хабаровске неизвестные силовики вывезли в лес и избили журналиста RusnNews Сергея Плотникова

RusNews / youtube.com

В Хабаровске вывезли в лес и избили журналиста издания RusnNews Сергея Плотникова. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Журналиста задержали накануне около его дома, он не выходил на связь больше трех часов. По словам Плотникова, его похитили семь человек в масках, которые вывезли его за пределы Хабаровска в наручниках. Он рассказал, что при поездке лежал на полу, во время поездки его избивали, а в лесу, куда вывезли журналиста, ему стреляли под ноги. Плотников предположил, что это были силовики - "либо ФСБ, либо спецслужбы". "Мне говорили - либо ты сейчас будешь сотрудничать с нами, либо тебе попадет пуля в голову".

Журналист отметил, что планирует подавать заявление в правоохранительные органы по факту похищения. Он сообщил, что сможет узнать по крайней мере некоторых из похитителей. Ролик с его рассказом опубликован на Youtube c хэштегами "хабаровск", "фургал" и "протест", позволяя предположить, что инцидент связан с освещением митингов в поддержку арестованного губернатора края.

В последнее время реакция властей на протесты в Хабаровске становится все более жесткой. 12 октября участники протестных акций в Хабаровске Александр Приходько и Анастасия Субботина стали фигурантами уголовных дел по так называемой "дадинской" статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Они были задержаны на акции 10 октября, сопровождавшейся жестким силовым разгоном впервые с начала массовых протестов в регионе.

Комментируя силовой разгон акции 10 октября, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что правоохранительные органы "действуют профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное - в соответствии с законом". Он добавил, что в рядах протестующих "очень много провокаторов", которых "не устраивает, что протест проходит мирно".