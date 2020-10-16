В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в России, но отмечают, что ситуация находится под контролем, включая состояние коечного фонда в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России "Сейчас ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику", - заявил Песков

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в России, но отмечают, что ситуация находится под контролем, включая состояние коечного фонда в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

"Сейчас ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику", - заявил Песков, одновременно признав, что в стране "принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности".

Отвечая на уточняющий вопрос, вызывает ли тревогу информация о том, что в ряде регионов уже задействовано почти 90% коечного фонда, Песков заметил, что эту информацию лучше уточнять в оперативном штабе, однако власти принимают меры к резервированию мест и перепрофилированию других лечебных учреждений для борьбы с заболеванием. "Эта практика уже была отработана, и она делается весьма оперативно", - сказал Песков.

Тем временем суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 15150 новых случаев, что является рекордом с начала пандемии. Умерли за сутки 232 человека. По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве, где количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 5049.