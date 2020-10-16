ВСЕ ФОТО Эксперты оценили потери работающих россиян от карантина в 841 млрд рублей

helenaak14 / DepositPhotos На пике карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса работающие россияне недосчитались 841 млрд руб. доходов

Pixabay.com При подсчетах НКР не учитывало потери не трудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на пике пандемии утратили источники дохода ввиду специфики деятельности (ремонт, строительство, сфера услуг)

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

На пике карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса работающие россияне недосчитались 841 млрд руб. доходов. Об этом свидетельствуют расчеты за второй квартал 2020 года, приведенные в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР "Цена карантина", данные которого приводит РБК.

Для расчетов НКР проанализировало поступления от налога на доходы физлиц в бюджеты регионов. Во втором квартале в годовом выражении они снизились на 9,5%, тогда как в первом квартале был зафиксирован рост на 12%. На фоне снижения трудовых доходов во втором квартале доходы россиян в апреле-июне сократились на 8%, продемонстрировав самое значительное падение в XXI веке.

При подсчетах НКР не учитывало потери не трудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на пике пандемии утратили источники дохода ввиду специфики деятельности (ремонт, строительство, сфера услуг). Агентство оценивает число таких работников по всей стране в 13 млн человек, не исключая, что потери для них были еще выше, чем у официально трудоустроенных.

Эффект от ограничительных мер для доходов россиян достигал пика в апреле-мае, когда фонд оплаты труда сократился на 802 млрд руб. (минус 16,5%) к аналогичному периоду 2019 года. Если разделить эту сумму на среднемесячную зарплату за соответствующий период, то можно сделать вывод, что россияне в два весенних месяца недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению c прошлым годом.

В апреле, который стал первым месяцем ограничений, снижение поступлений от НДФЛ наблюдалось в 79 из 85 регионов. После снятия ограничений ситуация выправилась - в июне снижение поступлений от подоходного налога наблюдалось только в 12 регионах, среди которых были Москва и Санкт-Петербург.

Именно Москва и Петербург в абсолютном выражении понесли наибольшие потери - фонд оплаты труда в них снизился на 243 млрд и 69,8 млрд руб. соответственно. В лидерах по потерям в абсолютном выражении также оказались Московская область (минус 65,4 млрд руб.), Краснодарский край (минус 26,8 млрд руб.), Татарстан (минус 25,9 млрд руб.) и Челябинская область (минус 22,4 млрд руб.). Во всех этих регионах ситуация с точки зрения заработной платы достаточно благополучна, а в некоторых из них действует развитое промышленное производство. В процентном отношении лидером по потерям стал Дагестан, где фонд оплаты труда сократился на 22%, причем основное снижение пришлось на июнь.

Из всех российских регионов полностью избежать сокращения фонда оплаты труда удалось только Еврейской автономной области. Также почти не сократились доходы в Чукотском и Ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области. Наименее пострадали от ограничительных мер регионы с большой долей бюджетного сектора, а также малонаселенные территории, где преобладает вахтовый метод работы, а карантинные меры не носили массового характера.

Авторы доклада отмечают, что сокращение доходов работающих россиян произошло не вследствие массовых увольнений, а из-за применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. Росстат во втором квартале зафиксировал рост номинальной зарплаты до 50 784 руб. с 48 390 руб. в январе-марте, потому что списочный состав занятых полный рабочий день формально сокращался и их среднемесячная начисленная зарплата формально выросла. По данным Росстата, в апреле уровень безработицы составил 5,8% от рабочей силы, в мае - 6,1%.

Сокращение рабочего времени и оплаты при сохранении занятости называют традиционной особенностью российского рынка труда. В обновленном сентябрьском правительственном плане восстановления экономики указывалось, что на пике в отпусках без сохранения зарплаты, простое или на неполной занятости находились 1,2 млн человек. Для работодателей короткий кризис будет означать попытки сохранения занятости ценой экономии на оплате труда, более длительный - увольнения и рост безработицы.

В период карантинных ограничений правительство направило на поддержку семей с детьми и безработных около 770 млрд руб. Основная часть этих средств пришлась на поддержку именно семей с детьми (640 млрд руб.). В целом принятые правительством меры сопоставимы с масштабом денежных потерь работающего населения, однако оказались недоступны некоторым категориям пострадавших в кризис. Это объясняется тем, что меры поддержки предназначались определенным категориям населения и не были направлены на стабилизацию рынка рабочей силы в целом.